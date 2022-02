تعديل الإضاءة الداخلية في المنزل.. حيلة مدهشة وغريبة لإنقاص الوزن!

يعاني بعض الأشخاص أحيانا من عدم تحقيق النتائج المرجوة للتخلص من بضعة كيلوغرامات عنيدة على الرغم من الالتزام بنظام غذائي وممارسة التمارين الرياضية، لكن تشير دراسة جديدة، نشرها موقع "إيت ذيس نوت ذات" Eat This Not That نقلًا عن دورية Diabetologia، إلى أنه ربما تكون هناك حيلة غريبة يمكن أن تحدث فرقًا من خلال تعديل "الإضاءة الداخلية" للمنازل من أجل تحسين التمثيل الغذائي وتعزيزه.شملت الدراسة 14 رجلاً وامرأة، يعانون من زيادة الوزن وتتراوح أعمارهم بين 40 و75 عامًا، أقام المشاركون بالدراسة، التي أجراها باحثون في "جامعة ماستريخت" الهولندية، في غرفة داخلية خاصة تقيس معدلات التنفس لمدة 40 ساعة.وساعد هذا القياس الباحثين على تحديد عوامل مثل السرعة والوقت، الذي يتم فيه حرق السعرات الحرارية، سواء أثناء النوم أو اليقظة.