"معجزة حقيقية"... بعد دهسه أسفل دبابة روسية.. السائق على قيد الحياة (فيديو)

في لقطة مروعة، نجا رجل أوكراني بأعجوبة، بعد أن توجهت دبابة روسية قرب كييف، إلى سيارته، وقامت بدهسها بالكامل.





وتظهر اللقطات المرعبة، التي تم التقاطها من المباني المجاورة في منطقة أوبولون في كييف، دبابة روسية وهي تنحرف عن مسارها بسرعة، لدهس سيارة على جانب الطريق، داخلها سائق، وسط صراخ هستيري من أولئك الذين يصورون الواقعة.

دبابة روسية تسحق سيارة قرب كييف ونجاة السائق بأعجوبة

فيديو متداول.. #شاهد_سكاي #روسيا_واوكرانيا pic.twitter.com/CgOKowTZ4Z — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) February 25, 2022

وظهر مقطع فيديو في وقت لاحق لمجموعة من الأشخاص يحاولون تحرير الرجل داخل السيارة المحطمة، وبدا أنه على قيد الحياة.



وتعتبر نجاة الرجل "معجزة ويعتقد أن الدبابة من طراز "ستريلا 10" وهي مركبة مضادة للطائرات تستخدم من قبل الجيش الروسي.