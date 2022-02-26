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"معجزة حقيقية"... بعد دهسه أسفل دبابة روسية.. السائق على قيد الحياة (فيديو)

Lebanon 24
26-02-2022 | 10:19
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في لقطة مروعة، نجا رجل أوكراني بأعجوبة، بعد أن توجهت دبابة روسية قرب كييف، إلى سيارته، وقامت بدهسها بالكامل.


وتظهر اللقطات المرعبة، التي تم التقاطها من المباني المجاورة في منطقة أوبولون في كييف، دبابة روسية وهي تنحرف عن مسارها بسرعة، لدهس سيارة على جانب الطريق، داخلها سائق، وسط صراخ هستيري من أولئك الذين يصورون الواقعة.
 
 
وظهر مقطع فيديو في وقت لاحق لمجموعة من الأشخاص يحاولون تحرير الرجل داخل السيارة المحطمة، وبدا أنه على قيد الحياة.

وتعتبر نجاة الرجل "معجزة ويعتقد أن الدبابة من طراز "ستريلا 10" وهي مركبة مضادة للطائرات تستخدم من قبل الجيش الروسي.
 


ووفقا لنيويورك بوست، قال فيكتور برباش، من سكان كييف: " لم يكن الأمر مصادفة، كان من أجل المتعة فقط، ولم تكن هناك حاجة لذلك.. الدبابة دهست السيارة المدنية، ثم توقفت، وعكست اتجاهها مرة أخرى وتابعت القيادة".

وجاءت اللقطات في وقت كانت القوات الروسية، بما في ذلك الدبابات، تقترب من قلب العاصمة الأوكرانية، الجمعة، في هجوم بدأ قبل الفجر. حقيقية"، خاصة وأن لقطات الإنقاذ أظهرت أن السيارة دهست بالكامل، وأصبحت مسطحة.
 
 
 
 
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