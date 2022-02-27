أجمل خواتم خطوبة للمشاهير .. بأسعار خيالية وأشكال غير تقليدية! (صور)





خواتم خطوبة المشاهير لعام 2022

خاتم ساشا ستيفن سبيلبرج

أعلنت الممثلة ساشا ابنة المخرج ستيفن سبيلبرج خطبتها في شهركانون الثاني الماضى، وشاركت صورًا متعددة لخاتم الخطوبة، على صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ووصفت أبكشا كوثاري، مديرة العمليات لمحرك البحث عن الألماس " Rare Carat "، خاتمها بأنه "كلاسيكي ومذهل حقًا"، حيث يحتوى على ماسة مركزة دائرية ويتراوح وزنها بين ثلاثة وأربعة قيراط، و أحجار جانبية وأشارت كوثري أيضًا أن الخاتم يحتوى على ألماس لامع وأبيض، ويبلغ سعر الخاتم 150 ألف دولار. أعلن العديد من المشاهير خلال هذا العام خطوبتهم من خلال منشوراتهم على صفحاتهم الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعى، وحرصت النساء على إبراز جمال وأناقة خاتم الخطوبة فى الصور المنشورة للمعجبين، والتى نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع " insider ".خواتم خطوبة المشاهير لعام 2022خاتم ساشا ستيفن سبيلبرجأعلنت الممثلة ساشا ابنة المخرج ستيفن سبيلبرج خطبتها في شهركانون الثاني الماضى، وشاركت صورًا متعددة لخاتم الخطوبة، على صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ووصفت أبكشا كوثاري، مديرة العمليات لمحرك البحث عن الألماس " Rare Carat "، خاتمها بأنه "كلاسيكي ومذهل حقًا"، حيث يحتوى على ماسة مركزة دائرية ويتراوح وزنها بين ثلاثة وأربعة قيراط، و أحجار جانبية وأشارت كوثري أيضًا أن الخاتم يحتوى على ألماس لامع وأبيض، ويبلغ سعر الخاتم 150 ألف دولار.

خاتم ميجان فوكس

عرض مغنى الراب ماشين جن كيلي على الممثلة ميجان فوكس الزواج بخاتم مكون من قطعتين حيث يتميز بزمردة كولومبية وماسة، وفقًا لما نشره كيلي على صفحته الخاصة بموقع "إنستجرام" في كانون الثاني الماضى.



و صرحت كاثرين موني، نائب الرئيس الأول للتسويق والتجزئة في شركة بريليانت إيرث، أن من المحتمل أن يتراوح سعر الخاتم ما بين 300 ألف دولار و 400 ألف دولار .

خاتم جودي سويتين

عرضت النجمة جودي سويتين خاتم خطبتها فى الشهر الماضى على صفحتها الخاصة بموقع "إنستجرام"، وكتبت "أعتقد أنني سأحب حقًا بلوغ سن الأربعين".



و يبدو أن الخاتم يتميز بحجر مركزي عيار واحد قيراط في شكل مركيز أو مقطوع بالطائرة الورقية، بالإضافة إلى هالة ماسية الشكل، والحجر المركزي أبيض، ويبلغ سعر الخاتم حوالي 20000 دولار.

خاتم خطوبة سيمون بايلز

وفي خلال هذا الشهر، أعلنت لاعبة جمباز سيمون بايلز خطبتها من لاعب كرة القدم جوناثان أوينز ونشرت صورة للخاتم على صفحتها بموقع "إنستجرام" وكتبت "لا أطيق الانتظار لأعيش معك إلى الأبد، أنت كل ما حلمت به وأكثر! دعنا نتزوج."



و يتميز خاتم الخطوبة بماسة بيضاوية كبيرة على شريط مرصع بالماس.



خاتم جينيفر هولاند

قدم الممثل جيمس جان خاتم خطوبة يحتوى على ماسة مستطيلة عملاقة لخطيبته الممثلة جينيفر هولاند، لم يشارك الممثل أى تفاصيل حول الخاتم أو خطوبته، وقام بنشر رموز تعبيرية خجولة مع صورة الخاتم.