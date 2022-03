من جديد توقعات ميشال حايك إلى الضوء.. شاهدوا الفيديو

انتشر فيديو جديد لميشال حايك خلال إطلالته الأخيرة يوم رأس السنة على شاشة الـ mtv ذكر فيه ان قصص توقع للمسلسل الكرتوني الأميركي "سمبسون" سيحدث ضجة ولغزا يُثير الجدل.

View this post on Instagram

A post shared by Michel Hayek (@michel_hayek_official)





وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لجزء من حلقة من المسلسل عرضت عام 1998، بعد 9 سنوات من بداية إنتاجه، والمثير في الأمر أنها توقعت الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت اليوم.

وتظهر الحلقة التي حملت عن عنوان "سيمبسون تايد" وعرضت في 29 آذار 1998، في الوقت الذي كان فيه بوريس يلتسين رئيسًا للاتحاد الروسي. وتدور أجزاء من أحداثها في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة، خداع الاتحاد السوفيتي للعالم بأنه تفكك.

The Simpsons predicted the

Crisis of #Putin, #Russia,#Ukraine and #Donetsk and#Luhansk way before it was cool 🤯😆#RussiaUkraineCrisis#Ukraina #ukrainerussia #USA pic.twitter.com/Hqd2icRj6w

— Ukraine Report (@GeniusManushya) February 22, 2022

المقطع الذي تداوله رواد التواصل الاجتماعي تبلغ مدته 35 ثانية فقط، محاولات الغرب لوقف "حرب شاملة" بعد إطلاق غواصة نووية صاروخًا دون قصد على المياه الروسية.