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من جديد توقعات ميشال حايك إلى الضوء.. شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
01-03-2022 | 02:15
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انتشر فيديو جديد لميشال حايك خلال إطلالته الأخيرة يوم رأس السنة على شاشة الـ mtv ذكر فيه ان قصص توقع للمسلسل الكرتوني الأميركي "سمبسون" سيحدث ضجة ولغزا يُثير الجدل.

A post shared by Michel Hayek (@michel_hayek_official)


 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لجزء من حلقة من المسلسل عرضت عام 1998، بعد 9 سنوات من بداية إنتاجه، والمثير في الأمر أنها توقعت الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت اليوم.

 

وتظهر الحلقة التي حملت عن عنوان "سيمبسون تايد" وعرضت في 29 آذار 1998، في الوقت الذي كان فيه بوريس يلتسين رئيسًا للاتحاد الروسي. وتدور أجزاء من أحداثها في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة، خداع الاتحاد السوفيتي للعالم بأنه تفكك.

The Simpsons predicted the
Crisis of #Putin, #Russia,#Ukraine and #Donetsk and#Luhansk way before it was cool 🤯😆#RussiaUkraineCrisis#Ukraina #ukrainerussia #USA pic.twitter.com/Hqd2icRj6w

 

المقطع الذي تداوله رواد التواصل الاجتماعي تبلغ مدته 35 ثانية فقط، محاولات الغرب لوقف "حرب شاملة" بعد إطلاق غواصة نووية صاروخًا دون قصد على المياه الروسية.

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