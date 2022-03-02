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نتاليا الأوكرانية وآنيا الروسية... جمعتهما الصداقة في هذا البلد العربي ولم تفرقهما الحرب

Lebanon 24
02-03-2022 | 01:00
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فيما تظل الشعوب هي ضحايا الحروب واختلاف الساسة وصراعات القوى الدولية من أجل البقاء، تبقى الإنسانية قائمة مهما كانت قسوة الحروب التي تدمر الأوطان.

نتاليا الأوكرانية، وآنيا الروسية، صديقتان بمدينة السلام شرم الشيخ، اجتمعتا على الصداقة منذ ٥ شهور، وعندما نشبت الحرب الروسية الأوكرانية كانت صداقتهن أقوى من الحرب.
 
آنيا الروسية تواسي صديقتها التي لم تستطع العودة لطفلها في أوكرانيا، وتخشى عليه من الحرب، تمسح دموعها عندما يشتد الحنين لولدها ولوطنها الحبيب.

تقول نتاليا السائحة الأوكرانية إن الحروب بين الحكومات، بينما الشعوب أصدقاء، مشيرة إلى أنها تتصل بأسرتها بشكل دائم وربما كل ساعة للاطمئنان عليهم، مؤكدة أنها علمت بالحرب عندما دخلت القوات الروسية فجرًا أوكرانيا، مضيفة أن الجميع قلق مع استمرار الحرب.

وأضافت آنيا الروسية أن الصداقة تدوم والحب بين الشعوب لن تؤثر عليه الحروب وخلافات الحكام، وسوف تبقى هي وصديقتها نتاليا الأوكرانية صديقتين للأبد، مهما حدث من حروب، مشيرة إلى أنها تقضى معظم وقتها مع صديقتها وتتناول الطعام معها في المطعم.

وأشاد السياح بموقف مصر من السياح الأوكران، ومد إقامتهم لحين إيجاد وسيلة لنقلهم لوطنهم وانتهاء الحرب.

وقدمت فنادق ومنتجعات شرم الشيخ كافة وسائل الراحة للسياح، ولم تحدث أي خلافات مع السياح الروس.

وقال أحمد أبوسمرة، أحد المسؤولين بمنتجع سياحى، إن الفنادق والمنتجعات السياحية قدمت كل الخدمات للسياح الأوكرانيين، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من السياح كان حجزهم إقامة فقط بدون وجبات، وتم إضافة الوجبات لهم؛ تحسبًا لعدم امتلاكهم الأموال لشراء الطعام.
 
(المصري اليوم)
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