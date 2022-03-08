توفي الفيل... وصدر مرسوم رئاسي بشأنه



وقالت وكالة "فرانس برس" إن رئيس سريلانكا غوتابايا راجاباكسا، أصدر مرسوما يقضي بحشو جثة الفيل المقدس لحفظها للأجيال القادمة.

وكان الفيل النافق نادونغاموا راجا أهم فيل من بين 100 آخرين يتم استخدامها في المسابقة السنوية التي تشهد ممارسة طقوس أكلة النار وعازفي الطبول، وكان يتم حمل تابوت ذهبي من الآثار البوذية على ظهره.

وخرج الاثنين، موكب من المعزين بما في ذلك تلاميذ المدارس وقساوسة وسيدات عجائز، ذهبوا جميعا إلى جثة الفيل للمس أنيابه الضخمة تقديسا له. توفي "أقدس" فيل في سريلانكا، اليوم الاثنين، عن عمر يناهز 68 عاما، مما تسبب في حالة حزن عام، وصدور أمر رئاسي بشأن جثته.وقالت وكالة "فرانس برس" إن رئيس سريلانكا غوتابايا راجاباكسا، أصدر مرسوما يقضي بحشو جثة الفيل المقدس لحفظها للأجيال القادمة.وكان الفيل النافق نادونغاموا راجا أهم فيل من بين 100 آخرين يتم استخدامها في المسابقة السنوية التي تشهد ممارسة طقوس أكلة النار وعازفي الطبول، وكان يتم حمل تابوت ذهبي من الآثار البوذية على ظهره.وخرج الاثنين، موكب من المعزين بما في ذلك تلاميذ المدارس وقساوسة وسيدات عجائز، ذهبوا جميعا إلى جثة الفيل للمس أنيابه الضخمة تقديسا له.

Farewell to the King! May you Rest in Power, Peace and Freedom.#NadungamuwaRaja pic.twitter.com/bm7NUL36yG — Krystle Reid Wijesuriya (@Krys_Reid) March 7, 2022

وكان مكتب الرئيس غوتابايا راجاباكسا أصدر بيانا، قال فيه إن الحيوان الراحل كان "كنزا وطنيا"، كما أمر بالحفاظ على بقاياه "لكي تشهدها الأجيال القادمة".

ومن المقرر تسليم جثة الفيل رجا إلى خبراء التحنيط في وقت لاحق اليوم الاثنين لحشوها بعد أداء طقوس الجنازة البوذية، حسبما أعلن مالك الفيل.

يذكر أن الفيل رجا كان يتم تزيينه بالأضواء، حين يحمل التابوت البوذي في المسابقة السنوية، والتي تعد عامل جذب سياحي رئيسي في مدينة كاندي بوسط البلاد، وعكف على أداء هذا الدور في معظم السنين في الفترة من 2006 إلى 2021.

وبلغت قدسية هذا الفيل إلى حد أن كان لديه حراسة من فرقة مسلحة من نخبة الكوماندوز بعد حادثة عام 2015 عندما كاد سائق دراجة نارية أن يصدمه أثناء نزهة لحضور مراسم دينية.

وكانت سريلانكا قد شددت القوانين في السنوات الأخيرة لحظر صيد الأفيال البرية، حيث وصلت عقوبة صيدها إلى الإعدام، فيما يقول ناشطون في مجال حقوق الحيوان إن الأفيال المملوكة للأفراد كثيرا ما تتعرض لسوء المعاملة، وهي تهمة تنكرها المعابد وأصحاب الأفيال المستأنسة.