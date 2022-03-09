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طفلة أوكرانية حديث مواقع التواصل... هذا ما فعلته في ملجأ تحت الأرض!

Lebanon 24
09-03-2022 | 14:00
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انتشر مقطع فيديو لطفلة أوكرانية تغني في أحد الملاجئ بالعاصمة كييف، حاصدا ملايين المشاهدات في مواقع التواصل الاجتماعي.

وحازت الطفلة أميليا على استحسان ملايين المتابعين عبر الإنترنت بعد أن انتشر غناؤها "دعها تذهب" "Let it Go" من فيلم ديزني الشهير "فروزن" "Frozen"، بينما كانت عالقة في ملجأ تحت الأرض.

فيما شاركت امرأة زارت الملجأ للمساعدة في تزيينه الأسبوع الماضي الفيديو على فيسبوك، بعد أن أخبرتها أميليا أنها تريد الغناء "على مسرح كبير" وأمام الجمهور.

في حين أوضحت امرأة تدعى مارتا سميكوفا أن عائلتها وأولئك الموجودين في الملجأ بالعاصمة شجعوا أميليا على الغناء، حيث شوهد خلف الطفلة العلم الأوكراني باللونين الأزرق والأصفر وهي تؤدي الأغنية التي أعقبها تصفيق حاد.

وغردت الممثلة إيدينا مينزل (التي لعبت دور إلسا التي تؤدي الأغنية في فيلم فروزن) بعد أن شاهدت المقطع المؤثر: "نراكم. نحن حقًا نراكم".
المصدر: العربية
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