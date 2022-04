10 اختراعات وجدت خصيصا للنساء... ما هي؟

ليس من السهل التغلب على أشياء مثل الدورة الشهرية، وفترة ما بعد الولادة، وإطعام الطفل من دون الدعم المناسب.لذا من الجيد أن هذه الاختراعات الجديدة بدت كأنها تجعل النساء يشعرن بمزيد من الثقة عندما يكن في مراحل حساسة من الحياة، موقع "برايت سايد" (brightside) الأميركي جمعها في تقرير:1. كأس آنو كلين (The Anu Clean): كوب الحيض الذي يمتصكوب مرن يستخدم لمرة واحدة يتم ارتداؤه داخليا لجمع وامتصاص تدفق الدورة الشهرية. مناسب لجميع النساء مع اختلاف أنماط حياتهن وحتى للنساء الرياضيات.2. آي إل أو (ILO): يتتبع بدقة الدورة والخصوبةجهاز بسيط يقيس مستويات ثاني أكسيد الكربون المنبعثة في أنفاسك لاكتشاف بيانات ذروة الوقت الحقيقي والخصوبة. إنه مساعد جيد للنساء اللواتي يرغبن في الحمل. 60 ثانية فقط من التنفس لتعرفين نافذة الخصوبة لديكِ.3. جوارب بيريود بروف (Period-proof tights) لباس للدورةهذه الجوارب هي سلاح جيد ضد التسربات. بها 3 طبقات وسادة تمتص وفتائل. يمكنكِ ارتداؤها مع السدادات القطنية أو الفوط الصحية أو الأكواب. صُنعت الجوارب التدريبية المقاومة للدورة جزئيا من مواد معاد تدويرها لإنقاذ كوكبنا.4. فلوكس بيريود (Flux Period-proof underwear) ملابس داخلية واقية خلال الدورةهي ملابس داخلية معلقة ببراءة اختراع تحتوي على لوحة واقية مدمجة فريدة من نوعها. إنها مثالية لدورات مختلفة ومشكلات أخرى، مثل تسرب المثانة وما بعد الولادة ومشاكل التنقل. يمكنكِ ارتداؤها كل يوم. إنها مضادة للميكروبات والروائح ومقاومة للبقع.5. فرشاة هيلثي هير (The healthy hair brush) فرشاة الشعر الصحيتم تصميم فرشاة شعر تنزلق بشكل متجاوب عبر شعرك. إنها مصنوعة من مادة ناعمة الملمس حتى لا تمزق أو تمزق جذع الشعرة. كل شعيرة قادرة على الحركة بمقدار 360 درجة بحيث تحرر الفرشاة العقد بلطف وتقلل من التكسر.6. أول مانيكير روبوت (The first robot manicure)في المتوسط ، تقضي النساء 3 آلاف و120 دقيقة سنويا على أظافرهن. يساعدك روبورت المانيكير بإكمال العملية في أقل من 10 دقائق. مجرد هدية ضخمة من الوقت.7. وريك "Woric" المقعد المريح (the ergonomic seat)نعم، يمكن للجميع استخدامها لجعل مقاعدهم أكثر راحة، ولكن هذه الوسادة مثالية لممارسة اليوغا أو أثناء الحمل. كما أنها صحية جدًا ومضادة للبكتيريا، ومصنوعة من زيت لا يهيج الجلد.8. سيكويل "Sequel" حفاظات معاد هندستها (re-engineered tampons)لم تتمكن الرياضيات السابقات من العثور على سدادات قطنية يمكنهن الاعتماد عليها، لذلك صنعت السدادات القطنية الخاصة بهن.وبفضل تصميمها الحلزوني، تعتبر هذه السدادات القطنية أفضل في الامتصاص. فهي ناعمة للغاية ومصممة لمنع التسربات وتوفر أقصى درجات الراحة خلال ممارسة الرياضة أثناء الدورة الشهرية.9. دورق مزدوج/ الكل في واحد لخلط أغذية الأطفال (for mixing baby food)الحليب والماء هما أول دورق مفرغ مزدوج. يحتوي على حجرة مسحوق منفصلة، توفر طعاما دافئا وطازجا أثناء التنقل. لا حاجة لسؤال المطاعم أو المقاهي عن الماء الدافئ. كما أنه ليس من الضروري خلط الزجاجات لإطعام طفلك. هذه الزجاجة تحتوي على كل شيء في واحد.10. سافيليت (Safelet) سوار سلامة المرأةيساعدك على إخطار أصدقائك وعائلتك إذا كنت بحاجة إلى مساعدة. بنقرة واحدة فقط، يمكن لهم رؤية مكانك وتنسيق الرد