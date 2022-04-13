خبر غير سارّ لمحبي "كنتاكي"... طيور مريضة وأخرى ميتة في المزارع!

لقطات من مزارع دجاج تخص كنتاكي

لكن أثناء زيارة إلى المزرعة في شباط 2022 وصف المحققون السريون العاملون نيابة عن العلامة التجارية للأغذية النباتية VFC، أنهم وجدوا اكتظاظاً شديداً للطيور وقليلاً من القش الطازج وطيوراً مريضة وأخرى عرجاء وميتة.

في حين نشرت VFC لقطات من داخل المزرعة، التي تتسع لـ380000 طائر، وظهرت فيها الأرضية ملوثة ببراز الحيوانات وعليها قليل من القش الطازج أو بلا قش. ويبدو أيضاً أنها تُظهِر طيوراً نافقة ملقاة على الأرض وطيوراً مريضة أو مصابة أو عرجاء. كما صُوِرَت حاويات تحتوي على جثث دجاج.من جانبه، قال البروفيسور أندرو نايت، من مركز رعاية الحيوان التابع لجامعة وينشستر، وهو يشاهد لقطات VFC من المزرعة، إنَّ الطيور على ما يبدو محتجزة "بكثافة عالية جداً، داخل حظيرة شاسعة، التي تضمنت القليل من التخصيب البيئي أو لا تحتوي على أي إثراء بيئي".كما أضاف أنَّ "الازدحام الشديد والبيئة القاحلة تعني أنَّ هذه الطيور لديها مساحة صغيرة جداً للتحرك، وممارسة السلوكيات الطبيعية عالية التحفيز، مثل البحث عن الطعام والاستكشاف".بدوره، قال بول روجر، وهو طبيب بيطري وعضو مؤسس لجمعية علم الأخلاق والقانون البيطري لرعاية الحيوان، إنَّ الطيور في لقطات VFC تُظهِر "علامات سلوكية للتوتر مثل نقر الريش وعدوى الجلد الموضعية".رداً على الادعاءات، قالت مطاعم كنتاكي: "نحن نأخذ رفاهية الدجاج في سلسلة التوريد لدينا على محمل الجد. سنواصل العمل مع Moy Park لضمان تلبية هذه المعايير وتحقيق الشفافية، التي تعد جزءاً مهماً من عملنا في مجال الرعاية الاجتماعية؛ لتصحيح المفاهيم الخاطئة وضمان المساءلة في جميع أنحاء الصناعة".في سياق ذي صلة قال متحدث باسم Moy Park لصحيفة The Guardian: "تُدار هذه المزرعة وفقاً لمعايير عالية جداً وتظهر النتائج الأولية التي توصلنا إليها أنها تلبي هذه المعايير. وتُظهِر الطيور سلوكيات طبيعية وتلتزم المزرعة بجميع متطلبات التخزين والإثراء والرعاية".كما قالت الشركة إنَّ الموظفين يزورون حظائر الدجاج ما لا يقل عن ثلاث مرات في اليوم لتقييم صحة ورفاهية الطيور؛ "قد يموت عدد صغير من الطيور بين هذه الفحوصات، التي تُرصَد وتُزال خلال عملية التفتيش التالية".