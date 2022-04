خبر غير سارّ لمحبي "كنتاكي"... طيور مريضة وأخرى ميتة في المزارع!

شهد فيلم Behind the Bucket، الذي نُشِر في كانون الأول 2021 زيارة نيكو أوميلانا، أحد مستخدمي منصة يوتيوب، لمزرعة تديرها شركة اللحوم Moy Park، أحد رواد إنتاج الدواجن في أوروبا، التي تبيع الدجاج إلى سلسلة مطاعم كنتاكي للدجاج المقلي.حصد الفيلم أكثر من مليون مشاهدة على الحساب الخاص بموقع Joe الإخباري والترفيهي على تويتر، وفي الفيلم تظهر الطيور في حظيرة بها قش طازج يغطي الأرض مع تزويدها بمجثَم للطيور للإثراء البيئي وفق تقرير نشرته صحيفة The Guardian البريطانية.