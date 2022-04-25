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منوعات
مأساة النمور الثلاثة.. انتكاسة جديدة لفصيل نادر
Lebanon 24
25-04-2022
|
16:00
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في أحدث انتكاسة للفصيل النادر، عثرت السلطات الإندونيسية على 3 من نمور سومطرة المهددة بالانقراض نافقة، بعد سقوطها في فخاخ صيد بجزيرة سومطرة حسبما أعلنت السلطات، الإثنين، لتتراجع أعداد النمور في البرية لنحو 400 حيوان لا أكثر.
وقال قائد الشرطة المحلية هندرا سوكمانا، إن السلطات عثرت على ذكر وأنثى نمر نافقين، الأحد، من جراء جراح في الساق نجمت عن السقوط في فخ قرب مزرعة لزيت النخيل في مقاطعة شرق أتشيه بإقليم أتشيه.
وأضاف المسؤول الإندونيسي أن جثة أنثى ثالثة عثر عليها بعد ساعات على بعد نحو 500 متر والشرك ما زال مغروسا في رقبتها وساقيها شبه المقطوعين.
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن قائد الشرطة قوله إن السلطات ناشدت المجتمع المحلي وشركات الاستزراع عدم نصب شراك في مناطق الغابات التي قد تمر بها النمور.
وفي السياق ذاته، قال رئيس مركز آتشيه للحفاظ على الموارد الطبيعية أغوس أريانتو، إن فريق الأطباء البيطريين يجري تشريحا لتحديد أسباب نفوق النمور، مضيفا أنه عثر على العديد من الفخاخ المماثلة لتلك المستخدمة في صيد الخنازير البرية في المزارع، في مناطق قريبة من النمور النافقة.
وبحسب "القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض"، فإن نمور سومطرة التي تعد أكثر فصائل النمور عرضة لخطر الانقراض، تتعرض لضغوط متزايدة بسبب الصيد الجائر وتقلص موائلها الطبيعية في الغابات.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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