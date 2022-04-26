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بعد تفجير حافلة في باكستان... الفاعل "امرأة انتحارية" وإليكم فيديو الواقعة

Lebanon 24
26-04-2022 | 13:07
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بعد حصول تفجير حافلة صغيرة قرب معهد صيني تابع لجامعة كراتشي جنوبي باكستان، علم أن الفاعل "امرأة انتحارية" والقتلى بلغ عددهم 4 أشخاص.

ونفذ الهجوم امرأة تابعة لمجموعة انفصالية باكستانية، فيما كان 3 صينيين من بين القتلى.

وقال المتحدث باسم المجموعة جييان بلوتش في بيان نشر على تطبيق "تلغرام"، إن ما يعرف باسم "جيش تحرير بلوشستان يقبل المسؤولية عن الهجوم الانتحاري الذي وقع الثلاثاء على الصينيين في كراتشي"، مشيرا إلى أن هذه العملية الانتحارية هي الأولى التي تنفذها امرأة.
 
 
 
وتتعرض مؤسسات صينية بانتظام إلى هجمات يشنها الانفصاليون في مقاطعة بلوشستان، ويشعر الانفصاليون بالاستياء من مشاريع التعدين والطاقة المربحة في المنطقة، معتبرين أن السكان المحليين لا يستفيدون من هذه الاستثمارات.
 
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للتفجير، وفيه تظهر حافلة صغيرة بيضاء اللون تقل ركاب، لتنفجر بعد اقترابها من سيدة كانت واقفة أمام بوابة المعهد الصيني.
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