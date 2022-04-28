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كرة نار ضخمة على أحد الطرق الأميركية...وهذا هو السبب! (فيديو)

Lebanon 24
28-04-2022 | 12:54
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شهدت إحدى الولايات الأميركية حادثا مروريا نتج عنه انفجار هائل رصدته كاميرا مراقبة مرورية على أحد الطرق.
ذكرت ذلك شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأميركية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن الحادث وقع على أحد طرق ولاية أوهايو في الولايات المتحدة الأميركية وأن إحدى السيارات التي كانت في الحادث انفجرت مخلفة كرة نار هائلة تم رصدها بالفيديو.
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ويظهر الفيديو، الذي نشرته الشبكة، لحظة انفجار هائل تسبب في كرة نار على جانب أحد الطرق التي شهدت حادثا مروريا.
ولفتت الشبكة إلى أن السيارة التي انفجرت كانت تحمل مواد قابلة للاشتعال مما زاد من قوة النيران، ورغم ذلك لم ترد تقارير عن سقوط ضحايا.
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