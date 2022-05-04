"خطأ جسيم".. نُقل بحقيبة جثث إلى المشرحة وهذا ما تبين لاحقاً! (فيديو)

What is going on in #Shanghai?! Horror as an elderly man was mistakenly declared dead and taken to a morgue in a body bag prompting concerns over the city’s overwhelmed medical system during weeks long Omicron lockdowns



pic.twitter.com/i6HD66LjY5 — Adam Milstein (@AdamMilstein) May 3, 2022

كذلك، كشف الفيديو، الذي نُشر يوم الأحد، رأس الرجل وهو أحد سكان دار رعاية المسنين، يظهر من حقيبة الجثة الصفراء بينما يقوم العمال برفعها من السيارة.



ويمكن سماع الشخص الذي يصور الفيديو، من مبنى قريب على ما يبدو، وهو يقول: "دار رعاية المسنين في حالة من الفوضى. أرسلوا شخصاً على قيد الحياة على محمل وقالوا إنه ميت".



خطأ جسيم

في موازاة ذلك، أعرب الكثيرون على منصة Weibo الشبيهة بالتويتر في الصين، عن عدم تصديق أن مثل هذا الخطأ الجسيم كان يمكن أن يحدث خاصة في شنغهاي، التي يُنظر إليها منذ فترة طويلة على أنها أكثر مدن الصين تقدماً وحداثة، وفق "سي إن إن"



وأشار كثيرون آخرون إلى أن الرجل كان من الممكن أن يُدفن أو يُحرق لولا اكتشافه حياً.

في المقابل، ردت حكومة المقاطعة على الحادث يوم الاثنين قائلة في بيان إن الرجل المسن في حالة مستقرة الآن. وأضافت أنه ثلاثة مسؤولين من مكتب الشؤون المدنية بالمنطقة ومكتب التنمية الاجتماعية فصلوا من العمل، كما تم عزل رئيس دار المسنين.