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"خطأ جسيم".. نُقل بحقيبة جثث إلى المشرحة وهذا ما تبين لاحقاً! (فيديو)

Lebanon 24
04-05-2022 | 08:00
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أثار مقطع مصور لنقل مسن عن طريق الخطأ بحقيبة جثث إلى المشرحة في شنغهاي بالصين إلى موجة من الرعب والغضب، بعدما تبيّن أن الرجل لا يزال على قيد الحياة.

فقد أعلن عن وفاة أحد كبار السن من سكان شنغهاي عن طريق الخطأ ونقل إلى المشرحة في كيس جثث، في أحدث علامة على وجود خلل وظيفي في المدينة التي ضربها فيروس كورونا مجدداً، حيث لا يزال ملايين الأشخاص قيد الإقامة الجبرية التي تفرضها الحكومة.
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وأظهر المقطع عدداً من العمال الصحيين الذين يرتدون ملابس واقية من الرأس إلى أخمص القدمين وهم يدركون أن الرجل لا يزال على قيد الحياة، بحسب ما نشرت شبكة "سي إن إن" الأميركية أمس الثلاثاء.
 
 
المصدر: العربية
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