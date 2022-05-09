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بسبب "جمال البطاقة".. سيدة تفوز بمليوني دولار!

Lebanon 24
09-05-2022 | 16:00
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فازت سيدة أميركية من مقاطعة ماكومب بولاية ميشيغان، بمليوني دولار بعد أن اشترت تذكرة يانصيب قالت إنها لفتت نظرها بجمال ألوانها وشكلها.
والسيدة البالغة من العمر 44 عاما والتي فضلت أن لا يتم الكشف عن هويتها، اشترت تذكرة Multiplier Spectacular استنادا لشكلها ولونها الذي لفت نظرها.
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وقالت المرأة لمسؤولي اليانصيب إن البطاقة التي ربحت بفضلها 2 مليون دولار كانت جميلة، "أحببت اللون والتصميم، لذلك قررت أن أشتريها"، مضيفة: "عندما فتحت التذكرة ورأيت أنني ربحت مليوني دولار، لم أستوعب الأمر وأعدت مرات عدة قراءة ما هو مكتوب لاعتقادي أنني كنت أقرأها بشكل خاطئ".
وزارت السيدة مقر اليانصيب لاستلام جائزتها، التي اختارت أن تحصل عليها دفعة واحدة تبلغ حوالي 1.2 مليون دولار بدلا من 30 دفعة سنوية لكامل المبلغ، وقالت إنها تخطط لدفع الفواتير ثم توفير الباقي.
 
المصدر: روسيا اليوم
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