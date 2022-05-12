Advertisement

منوعات

رجل يموت بسكتة قلبية أثناء دفنه امرأة قتلها!

Lebanon 24
12-05-2022 | 14:37
A-
A+
Doc-P-951629-637879883287165624.jpg
Doc-P-951629-637879883287165624.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحقق السلطات في ساوث كارولينا في قضية رجل يعتقد أنه قتل امرأة في فناء منزله، وأصيب بنوبة قلبية وتوفي أثناء محاولته دفنها، وفق تقرير نشرته إذاعة "أن بي آر".

وتلقت السلطات استدعاء في البداية إلى منزل الرجل الذي يبلغ من العمر 60 عاما، في مدينة ترينتون، بعدما رُصد وهو ملقى على ظهره في الفناء الخلفي لمنزله. وكانت المفاجأة فيما بعد عندما وجدت جثة لامرأة عمرها 65 عاما في مكان قريب ملفوفة بأكياس النفايات ملقاة في حفرة حديثة.
Advertisement

ويشير التقرير إلى أن المحققين يعتقدون أن الرجل مات لأسباب طبيعية، إذ أظهر تشريح جثته أنه عانى من سكتة قلبية، ولكن المرأة توفيت جراء خنقها.

ونقل التقرير عن مكتب العمدة قوله إن الرجل والمرأة عاشا في المنزل في منطقة ريفية في ترينتون حيث عثر على جثثهما.

وتدعم الأدلة التي تم جمعها من مكان الحادث، إضافة إلى إفادات الشهود، الاعتقاد بأن الرجل هاجم المرأة أثناء وجودها في المنزل، وفق ما قال المأمور، جودي رولاند، والطبيب الشرعي في المقاطعة، ديفيد بورنيت في بيان مشترك.

وأوضحا أن الرجل قام بربط المرأة بأكياس القمامة قبل وضعها في الحفرة التي حفرها سابقا، وأثناء قيامه بتغطية الحفرة، تعرض الرجل لعارض في قلبه تسبب تسبب في وفاته.

وأشار التقرير إلى أنه لم يتم اكتشاف جثة المرأة مباشرة عندما جاءت فرق الاستجابة، إذ عثر عليها المحققون أثناء بحثهم عنها بعدما أُبلغ عن عدم حضورها للعمل، ليعثروا على جثتها في حديقة الفناء الخلفي.
المصدر: الحرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2022-05-12
14:43 | 2022-05-12
14:31 | 2022-05-12
14:11 | 2022-05-12
14:05 | 2022-05-12
14:00 | 2022-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website