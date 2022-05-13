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"مشهد يوقف القلب".. إنقاذ طفلة معلقة على شرفة في الطابق الثامن (فيديو)

Lebanon 24
13-05-2022 | 02:00
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نقذ أحد سكان مدينة أستانا في كازاخستان، طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات من السقوط من الطابق الثامن.

ووفقا لإدارة حالات الطوارئ، وقع الحادث اليوم في شارع أولي دالا، حيث كانت الطفلة تتدلى من النافذة، ولم تستطع الصعود مرة أخرى إلى الشقة.
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وتم إنقاذ الطفلة من قبل رجل يعيش في المبنى نفسه، وفي تلك اللحظة بالذات، لم يكن أحد بالقرب منها.
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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