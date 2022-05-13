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" أغرب المركبات المتوفرة".. طائرة تتحول إلى ليموزين فاخرة وتُعرض للبيع بسعر خيالي!

Lebanon 24
13-05-2022 | 05:00
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واحدة من أغرب المركبات المتوفرة في السوق حالياً هي هذه الطائرة التي تم تحويلها إلى ليموزين مع عرضها للبيع في الولايات المتحدة بسعر 3.8 مليون دولار.
 
وتعرض السيارة حاليا في وكالة تابعة لميتسوبيشي في ولاية إلينوي الأمريكية، كما أن سعرها أغلى بكثير من الأسعار السابقة للطائرة، إذ تم عرضها مسبقاً في مزاد ميكوم الأمريكي في منتصف 2020 بسعر 600 ألف دولار.
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وبدأت هذه المركبة حياتها كطائرة نفاثة تقليدية في بدايات القرن الحالي، قبل إخضاعها لعمليات تعديل واسعة على مدار 12 عاماً حسب ادعاء ملاكها الأصليين وتحويلها إلى الليموزين.

وتم تغيير الهيئة الداخلية بالكامل، وإضافة جلود أنيقة ولمسات حمراء جذابة وإضاءة أسفل الأرضية ونظام سمعي محدث وتلفاز كبير ومزايا فاخرة أخرى.
 
المصدر: الامارات اليوم
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