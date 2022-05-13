النباتيون... هل يعيشون طويلا؟

هناك ما يقدر بنحو 1.5 مليار نباتي على مستوى العالم، وهم يشكلون ما نسبته 22% من البشر في هذه الدنيا، وذلك حسب تقرير موسع لـ منصة "ديلز أون هيلث" (Deals On Health) نشرته مؤخرا.
ويوجد في الهند أكبر عدد من النباتيين في العالم، حيث يشكلون حوالي 40% من عدد السكان، أما في الولايات المتحدة فيشكل النباتيون ما نسبته 6.5% من عدد السكان، وتبلغ نسبتهم في المملكة المتحدة نحو 4.6% من عدد السكان، ويزداد عدد النباتيين في مختلف أنحاء العالم لأسباب دينية أو أخلاقية أو لاتباع أسلوب حياة صحي بعيدا عن أمراض العصر مثل السرطان والسكري وأمراض القلب وضغط الدم.
ويعتمد النظام الغذائي النباتي على أكل النباتات بأنواعها ويستثني أكل اللحوم بما في ذلك الأسماك والدجاج والرخويات وغيرها، ولا يسمح بأكل أي من منتجات المملكة الحيوانية مثل الحليب والزبدة والبيض والعسل، ويشمل ذلك أيضا الامتناع عن المنتجات الثانوية كالصوف والجلود.
أنواع النباتيين
النباتيون ليسوا نوعا واحدا، فهناك أنواع متعددة منهم، وذلك حسب تقريرلـ منصة "نيوز 18" (News 18) نشرته مؤخرا، نستعرضه فيما يلي:
نباتيون بالمطلق (Vegan): هم الأشخاص الذين يأكلون فقط الأطعمة النباتية، ويتجنبون تناول جميع الأطعمة المصنعة من مصدر حيواني مثل لحوم البقر والغنم والدواجن والأسماك بأنواعها بما في ذلك منتجات الألبان والبيض، وحتى المنتجات المصنوعة من منتج حيواني مثل الملابس الجلدية.
لاكتو نباتي (Lacto Vegetarian): وهم الأشخاص الذين يتجنبون تناول البيض واللحوم والمأكولات البحرية بأنواعها المختفة ولكنهم يأكلون منتجات الألبان والأطعمة النباتية، وكلمة لاكتو هي الاسم اللاتيني للحليب، وهذا النوع من النباتيين هم الأكثر شيوعا في أميركا الشمالية.
أوفو نباتي (Ovo Vegetarian): كلمة أوفو هي الاسم اللاتيني للبيض، وهذا النوع من النباتيين هم الأشخاص الذين يأكلون البيض فقط بالإضافة إلى الأطعمة النباتية ويتجنبون اللحوم بأنواعها المختلفة والأسماك والمأكولات البحرية وجميع منتجات الألبان.
ويشمل النظام الغذائي البيضاوي على كافة أنواع الفواكه والخضراوات والبقوليات وكذلك جميع المنتجات التي يدخل البيض في صناعتها أو إنتاجها مثل المايونيز، وفي نفس الوقت يبتعدون عن كافة المنتجات التي تدخل اللحوم أو الألبان في إنتاجها كالحليب والجبن والزبدة والقشدة والأيس كريم والعديد من السلع المخبوزة التي قد تدخل الألبان في إنتاجها كليا أو جزئيا.
اللاكتو- أوفو نباتي (Lacto-ovo-vegetarian): هم أولئك الأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا يشمل كافة منتجات الألبان والبيض بالإضافة إلى الأطعمة النباتية المختلفة، ولكنهم يتجنبون اللحوم والمأكولات البحرية بكافة أنواعها وأصنافها، وتشير بعض الدراسات إلى أن هذا النظام الغذائي له فوائد في تقليل مخاطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان مثل أورام المرارة المعوية وسرطان القولون والمستقيم وسرطان الثدي.
vegetarian people
بعض الدراسات تشير إلى أن هذا النظام الغذائي النباتي له فوائد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض معينة (شترستوك)
وهناك شكلان آخران من أشكال النظام الغذائي يركزان على تناول النباتات والخضار، ولكنهما يدمجانه مع تناول نوع واحد أو أكثر من المنتجات الحيوانية، وهما:
النباتي- البحري (pescatarian): ويضم هذا النوع الأشخاص الذين يتناولون المأكولات البحرية من أسماك ومحار وجمبري وغيرها من المنتجات البحرية، وكذلك منتجات الألبان المختلفة والبيض والأطعمة النباتية الأخرى ولكنهم يمتنعون عن تناول اللحوم الحيوانية والدجاج.
النباتي المرن (flexitarian): وهؤلاء يسمحون لأنفسهم بتناول كميات ضئيلة من اللحوم والأسماك إلى جانب ما يأكلونه من النباتات والخضار والبقوليات المختلفة في نظامهم الغذائي.
والأشخاص الذين ينتمون للنوعين الأخيرين يفعلون ذلك لجني ثمار الأطعمة والمأكولات الأخرى التي يضمنونها في نظامهم الغذائي بينما يظلون نباتيين في الغالب.