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برج الحملإذا كنت شريكا في أحد المشاريع مع مجموعة من الزملاء، يجب أن تكون حذرا من الوقوف ضد أهداف المجموعة. إذا كنت غير مقتنع بأفكارهم، فيمكنك أن تنسحب. تعامل مع الأمور ببساطة. بمجرد أن تحصل على مكانة مرموقة في العمل الآن، ستحقق ما تريد في المستقبل. إزالة الخلافات هي سر نجاحك اليومبرج الثوريجد الناس فيك سحرا لا يقاوم اليوم. استغل إعجاب المحيطين بك و برهن وجهة نظرك. أنك مرح وحسّاس، وتملك الكثير من الطاقة الآسرة. لا تصرف انتباهك بسهولة عن الأمور المحيطة بك، وأمعن النظر في كل التفاصيل.برج الجوزاءحاول ألا تفقد السيطرة على الأمور، وهذا سيفيدك في مهماتك المقبلة وتنجح في تخطيها والمحافظة على الاستقرار القوي. السعادة هي عنوان المرحلة المقبلة، وهذا سيريح الشريك كثيراً، تقاومان معاً كل العوامل الصعبة التي تواجهكما.برج السرطانأجواء مقلقة هذا اليوم ناهيك بعض الضغوط في العمل إلا أن ذلك موقت فلا تنفعل. ابتعد قدر الإمكان عن المواجهة المنفعلة مع الشريك، وخصوصاً إذا كان موقفك ضعيفاً، وحاول ترميم الوضع بهدوء. تصاب ببعض الإرهاق الذي يضعف أعصابك ويبقيك في حالة دائمة من التوتر.برج الاسدتثق في نفسك اليوم لدرجة تكفي للدفاع عن حقوقك وخططك. تؤمن أنك مضطر للتمسك بمنصبك خاصة عندما تجد مهاجمة ممن حولك. قد تواجه مستقبلا غامضا ومخيفا جدا قريبا، ولكن ننصحك بأن تكون إيجابيا. الإخلاص والصدق يميزانك اليوم خاصة الصدق مع نفسك.برج العذراءيجب أن تكون واثقا في نفسك أكثر من المعتاد. تقوم بعملك على أكمل وجه في الأيام الأخيرة، ولذلك تقدير من حولك لجهودك يزيد ثقتك في نفسك وتقديرك لذاتك. يمكنك تحقيق أهدافك بكل سهولة، لذا عليك استغلال الفرص وبالتأكيد ستحقق النجاح.برج الميزانيوم ممتاز لإقامة علاقات صداقة جديدة، ويساعدك على ذلك حالة الناس من حولك ومزاجهم المعتدل. استمتع بوقتك اليوم وأعط نفسك فرصة للابتعاد عن أجواء العمل المرهقة من أجل الاسترخاء واستئناف العمل مرة أخرى.برج العقربيزورك اليوم عدد من الأصدقاء المرحين وعدد من الأحباء. قد تكون هذه الزيارة غير متوقعة على الإطلاق. قد يبلغك أحد الضيوف أخبارا سارة على الصعيد المادي. يتجلى اليوم معنى الوحدة والتحالف ويظهر أثرهما عليكم جميعا.برج القوسانجذابك الغريب لشخص ما قد يدهشك اليوم. هذا الشخص يعمل في التليفزيون أو الإذاعة. ربما تقضي وقتا ممتعا معه على الرغم من أن هذا اللقاء من أجل العمل. إذا كنت تتطلع لعلاقة حب جديدة، فتأكد أنك على موعد مع الحب قريبا.برج الجديليس لدية مشكلة في الوقع في الحب اليوم، فإذا كنت أعزب، فلن تجد يوما أنسب من هذا اليوم للدخول في علاقة عاطفية مع شخص ما. قد يكون كل منكما سببا في إسعاد الآخر. أنت بحاجة إلى حياة هادئة حتى ينعكس هذا الهدوء على عملك وتحقق النجاح.برج الدلواهتمام بعض الأشخاص بك اليوم ودعمهم المتواصل لك سيكون له تأثير حسن على حياتك عموما. ربما تحقق تغييرا ملموسا في حياتك فقط بمساعدة بسيطة من أحد الأصدقاء. السفر للخارج أو القيام بشيء مختلف سينعش حياتك. هذه المرحلة الجديدة من حياتك ستكلفك الكثير، ولكن لحسن الحظ أنت لست ماديا، ولذلك ستنفق دون قيود في سبيل تحقيق أحلامك.برج الحوتالصعوبات التكنولوجية التي تواجهك اليوم قد تجعل حياتك صعبة بالكامل. ننصحك بالتسجيل في بعض الدورات التي تختص بصيانة الأجهزة التكنولوجية الحديثة حتى تتفادى هذا الموقف مرة أخرى. استغل فرصة الأوكازيونات هذه الأيام واشتر ملابس جديدة.