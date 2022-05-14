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بعد خبر سرقته... هذا ما أعلنه وزير الرياضة الإيراني

Lebanon 24
14-05-2022 | 14:00
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نفى وزير الرياضة والشباب الإيراني حميد سجادي، الجمعة، خبر سرقة هاتفه الجوال خلال مراسم الفاتحة.

وقال الوزير الإيراني في تغريدة له عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أغرد حاليا من هاتفي الجوال".
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وفي وقت سابق، قال موقع "إيران بالعربي" إن وزير الرياضة والشباب الإيراني حميد سجادي تعرض لسرقة جهازه الخلوي أثناء مشاركته في مراسم الفاتحة على روح المخرج الإيراني نادر طالب زادة، بالقرب من مقر التلفزيون الإيراني.
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