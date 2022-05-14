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ناشط بيئي يطلب الانتحار بمساعدة طبية لسبب غريب

Lebanon 24
14-05-2022 | 06:48
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يطالب ناشط بيئي السلطات الكندية أن تساعدة طبيا على الانتحار، وذلك من أجل إنقاذ نفسه من التغير ‏المناخي.‏
وقضى الناشط البيئي، هوارد برين، البالغ من العمر 68 عاما، حياته بأكملها تقريبا في محاولة لتحذير الناس من أزمة المناخ، حتى أنه في إحدى المرات أضرب عن الطعام.
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ثم في عام 2017، شخّص طبيب برين حالته بأنه يعاني من القلق البيئي السريري والاكتئاب المرتبط بالمحيط الحيوي، وهو خوف شديد من الإنتروبيا المرتبط بالتهديد الوجودي لتغيّر المناخ.
ويشعر هوارد برين بقلق حقيقي بشأن الفوضى المناخية العالمية، التي أدت إلى موجات حرارة مدمرة ومميتة، وفيضانات، وحرائق في جميع أنحاء العالم، لدرجة أنه غالبا ما يعاني من الاكتئاب والقلق ونوبات الذعر، وفقا مجلة "فايس" الأميركية.
 
وقال برين، الذي يعيش في جزيرة فانكوفر الكندية: "لقد أصبح الأمر منهكا، الاكتئاب الذي أشعر به حول حالة الأشياء، وعدم قدرتي على عدم القلق بشأن مستقبل أطفالي على وجه التحديد، يمثل مصدر قلق كبير بالنسبة لي".
وشدد أنه "إذا لم يتخلص العالم فورا من الوقود الأحفوري واستمرت أزمة المناخ، فإنه يفضّل عدم رؤية ما سيحدث"، وهو ما دفعه للتقدّم بطلب للحصول على المساعدة الطبية الكندية في الموت، وهو برنامج يسمح للمواطنين بالقتل بأنفسهم تحت رعاية الطبيب، إذا لم يتمكنوا من التكيّف بعد الآن.
 
وتم اعتماد القانون لأول مرة في عام 2016، للكنديين الذين يعانون من حالات طبية خطيرة أو مستعصية، ولكن تم تعديله في النهاية ليشمل أولئك الذين قرروا أن يتمتعوا بنوعية حياة متدنية بدرجة كافية.
وفي شهر آذار المقبل، سيتم توسيع البرنامج ليشمل الأشخاص المصابين بمرض عقلي.
ويشعر هوارد برين أنه يجب أن يكون مؤهلا للحصول على المساعدة الطبية الكندية في الموت، لأنه في المرة الأولى التي تقدم فيها في شباط 2021، تم رفض طلبه، لكنه لم يستسلم، وقام في وقت لاحق من نفس العام بتقديم الطلب مرة أخرى، على أمل أن تعترف الحكومة الكندية بطلبه وكذلك قلقه البيئي على أنهما حقوق شرعية.
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