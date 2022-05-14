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برجك اليوم

Lebanon 24
14-05-2022 | 23:00
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الحمل
القمر في مواجهة برجك وعليك أن تحمي حقوقك وأن تبذل مجهودا لتتعامل بهدوء مع من حولك واعتنِ بمشاعرهم مع الحفاظ على مصالحك.
الثور
القمر والمشتري يتنافران بمنزلي الصحة.. وعليك أن تنظم جهودك ولا تهمل صحتك والزم الكتمان.
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الجوزاء
رغم الضغوط.. عطارد في برجك يمنحك يقظة ويساعدك على القيام بواجباتك بهمة ونشاط، ويدفعك لتنمية صلاتك بمن حولك.
السرطان
يطالبك الفلك بالصبر فالمعاكسات الفلكية اليوم قد تتسبب في تأجيل بعض الأمور.
الأسد
الوضع الفلكي داعم وعليك أن تستفيد اليوم من مواهبك وقدراتك فالوقت مناسب للإنجاز، فقط انتبه لحقوقك.
العذراء
القمر يتنافر مع المشتري في منزلي المال و اليوم عليك أن تدقق النظر في خطواتك، وتصرّف في حدود ميزانيتك وحدد نفقاتك
الميزان
رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يجعلك اليوم جذابا ومتحمسا وقادرا على الإقناع، فقط انتبه لحقوقك.
العقرب
القمر يتنافر مع المشتري في منزلي الصحة وعليك أن تتحرك اليوم بهدوء وحذر واهتم بألا تفقد تركيزك، وانتبه لحقوقك.
القوس
القمر في منزلك الحادي عشر يدعم أعمالك ومشاريعك، وقد يظهر لك بعض الأصدقاء محبتهم وتتأثر لذلك، فقط انتبه لحقوقك وأقوالك.
الجدي
القمر معاكس في منزل العمل وعليك أن تدافع عن حقوقك بلباقة مهما واجهت من تعنت، وانتبه لحقوقك.
الدلو
القمر في منزل الحظ ويمدك ذلك برغبة في المعرفة مما يصنع فرقا ويدفعك لعمل طفرة في حياتك.
الحوت
القمر يتنافر مع المشتري في منزلي المال وقد تميل للتشوش والمغامرة ومن المهم أن تدرس جيدا قراراتك وتنظم نفقاتك
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