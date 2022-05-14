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الحملالقمر في مواجهة برجك وعليك أن تحمي حقوقك وأن تبذل مجهودا لتتعامل بهدوء مع من حولك واعتنِ بمشاعرهم مع الحفاظ على مصالحك.الثورالقمر والمشتري يتنافران بمنزلي الصحة.. وعليك أن تنظم جهودك ولا تهمل صحتك والزم الكتمان.الجوزاءرغم الضغوط.. عطارد في برجك يمنحك يقظة ويساعدك على القيام بواجباتك بهمة ونشاط، ويدفعك لتنمية صلاتك بمن حولك.السرطانيطالبك الفلك بالصبر فالمعاكسات الفلكية اليوم قد تتسبب في تأجيل بعض الأمور.الأسدالوضع الفلكي داعم وعليك أن تستفيد اليوم من مواهبك وقدراتك فالوقت مناسب للإنجاز، فقط انتبه لحقوقك.العذراءالقمر يتنافر مع المشتري في منزلي المال و اليوم عليك أن تدقق النظر في خطواتك، وتصرّف في حدود ميزانيتك وحدد نفقاتكالميزانرغم الضغوط.. الوضع الفلكي يجعلك اليوم جذابا ومتحمسا وقادرا على الإقناع، فقط انتبه لحقوقك.العقربالقمر يتنافر مع المشتري في منزلي الصحة وعليك أن تتحرك اليوم بهدوء وحذر واهتم بألا تفقد تركيزك، وانتبه لحقوقك.القوسالقمر في منزلك الحادي عشر يدعم أعمالك ومشاريعك، وقد يظهر لك بعض الأصدقاء محبتهم وتتأثر لذلك، فقط انتبه لحقوقك وأقوالك.الجديالقمر معاكس في منزل العمل وعليك أن تدافع عن حقوقك بلباقة مهما واجهت من تعنت، وانتبه لحقوقك.الدلوالقمر في منزل الحظ ويمدك ذلك برغبة في المعرفة مما يصنع فرقا ويدفعك لعمل طفرة في حياتك.الحوتالقمر يتنافر مع المشتري في منزلي المال وقد تميل للتشوش والمغامرة ومن المهم أن تدرس جيدا قراراتك وتنظم نفقاتك