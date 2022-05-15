20
o
بيروت
21
o
طرابلس
17
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
15
o
بعلبك
20
o
بشري
20
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
بمبلغ فلكي.. بيع هيكل عظمي للديناصور "المرعب"
Lebanon 24
15-05-2022
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بيع هيكل عظمي لديناصور "مرعب" اشتهر عن طريق سلسلة أفلام "حديقة الديناصورات"، بمبلغ فلكي ناهز 12 مليون دولار، حسبما ذكرت تقارير صحفية.
وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، فإن الديناصور، وهو من فئة "دينونيشاس" العملاقة ذات المخالب الضخمة في قدميه، ألهم الفيلم الأميركي "فيلوسيرابتور" للمخرج ستيفن سبيلبرغ.
Advertisement
وذكر المصدر أن الهيكل العظمي للديناصور الذي يصل طوله إلى 1.2 متر مع عرض يبلغ 3 أمتار، يمتد عمره إلى 110 مليون سنة.
وأضحى هذا الديناصور من بين أكثر الديناصورات شهرة في العالم، بعد طرح سلسلة "حديقة الديناصورات" في سنة 1993.
ويضم الهيكل العظمي الذي بيع في مزاد، الخميس، 126 عظمة حقيقية، بينما أعيد تشكيل باقي الأجزاء، بما في ذلك عظام الجمجمة.
ولم يجر الكشف عن اسم مشتري عظام الديناصور، التي عثر عليها باحث حفريات في ولاية مونتانا الأميركية.
ويقول خبراء إن العظام التي بيعت في نيويورك هي هيكل الديناصور الوحيد الذي يوجد رهن ملكية خاصة بالعالم (أي يمتلكها فرد)، في حين تضع متاحف ومؤسسات علمية يدها على أغلب الهياكل المكتشفة حتى اليوم.
وكان المزاد قد قدر السعر الأولي للهيكل العظمي بـ6 ملايين دولار في البداية، لكنه بيع بضعف ذلك، وسط إقبال متنافسين من مختلف دول العالم.
ولا يخفي علماء وباحثو حفريات انزعاجهم من بيع هذه العظام الثمينة لأشخاص عاديين، لأن هذه الصفقات تعني ضياع الفرصة أمام المختصين حتى يجروا دراساتهم ويكشفوا المزيد من الأسرار عن كوكب الأرض.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الصناديق أقفلت... اليكم نسب الاقتراع الأولية غير الرسمية
Lebanon 24
الصناديق أقفلت... اليكم نسب الاقتراع الأولية غير الرسمية
08:50 | 2022-05-15
15/05/2022 08:50:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"مفاجآت تسونامية"
Lebanon 24
"مفاجآت تسونامية"
01:45 | 2022-05-15
15/05/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نسبة الاقتراع في كل لبنان على مدار الساعة.. إليكم آخر الأرقام
Lebanon 24
نسبة الاقتراع في كل لبنان على مدار الساعة.. إليكم آخر الأرقام
04:30 | 2022-05-15
15/05/2022 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دائرة انتخابيّة تتخطّى كل دوائر لبنان بنسبة الاقتراع.. من هي؟
Lebanon 24
دائرة انتخابيّة تتخطّى كل دوائر لبنان بنسبة الاقتراع.. من هي؟
07:33 | 2022-05-15
15/05/2022 07:33:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما تزوجت من رجل الاعمال الشهير... أين أدلت جيسيكا عازار بصوتها؟ (صور)
Lebanon 24
بعدما تزوجت من رجل الاعمال الشهير... أين أدلت جيسيكا عازار بصوتها؟ (صور)
08:45 | 2022-05-15
15/05/2022 08:45:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
14:00 | 2022-05-15
تمثال "أبو الهول" يثير ضجة في مصر بعد انتشار فيديو له "نائما".. وخبير يوضح!
11:00 | 2022-05-15
طائرة تسقط فوق سيارة.. فيديو "الحادث المروع"
08:00 | 2022-05-15
العين ترى لمدة 5 ساعات بعد وفاة صاحبها! إليكم تفاصيل دراسة جديدة
05:00 | 2022-05-15
مغامرة انتهت بشكل مأساوي.. قفز للغطس من قمة جبل وعائلته صورت نهايته! (فيديو)
23:30 | 2022-05-14
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف: أشهر صعبة بانتظار اللبنانيين.. هذا ما سيحصل بعد الانتخابات والدولار سيتخطى هذا الرقم (فيديو)
23:00 | 2022-05-14
برجك اليوم
فيديو
لمحبي المركبات العائلية المريحة... تعرفوا إلى سيارة "فولكس فاغن" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
لمحبي المركبات العائلية المريحة... تعرفوا إلى سيارة "فولكس فاغن" الجديدة! (فيديو)
14:00 | 2022-05-15
15/05/2022 23:57:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مغامرة انتهت بشكل مأساوي.. قفز للغطس من قمة جبل وعائلته صورت نهايته! (فيديو)
Lebanon 24
مغامرة انتهت بشكل مأساوي.. قفز للغطس من قمة جبل وعائلته صورت نهايته! (فيديو)
05:00 | 2022-05-15
15/05/2022 23:57:33
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرها يتراوح ما بين 19100 و21500 دولار... إليكم مواصفات سيارة "Tata" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
سعرها يتراوح ما بين 19100 و21500 دولار... إليكم مواصفات سيارة "Tata" الجديدة (فيديو)
14:00 | 2022-05-13
15/05/2022 23:57:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact