توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف: أشهر صعبة بانتظار اللبنانيين.. هذا ما سيحصل بعد الانتخابات والدولار سيتخطى هذا الرقم (فيديو)

أطلت ليلى عبد اللطيف في الموسم الثاني من برنامج "فتنا بالحيط" على قناة "الجديد" حيث أطلقت سلسلة توقعات جديدة.

وقالت ليلى انها تشعر بالقلق بعد الانتخابات النيابية حيث ستعود ازمة البنزين والدواء والكهرباء والانترنت.

اللبنانيون سيعيشون أزمة صعبة في الأشهر المقبلة ولكنها ستكون الأخيرة.

الدولار بعد الانتخابات سيصل الى الـ 50 الفا وما فوق .

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وأشارت عبد اللطيف ان الرئيس سعد الحريري "راجع وبقوة" وان سليمان فرنجية صاحب الحظوظ الأكبر لتولي رئاسة الجمهورية.

فوضى وتظاهرات في لبنان.

مؤتمر دوحة جديد للبنان.

السعودية ستساعد وتقف إلى جانب لبنان.

أزمة غذاء عالمية.

الحرب الروسية ـ الأوكرانية ستطول

كورونا اختفت ولكن فيروسات جديدة ستنتشر في دول محددة.

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