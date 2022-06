القبض على الرجل العنكبوت... اليكم ما حصل

Advertisement

قبض على ميزون ديشامب، الذي يمارس مغامرات على غرار "حياة الرجل العنكبوت الاحترافية"، لتسلقه مبنى من 50 طابقا في أوكلاهوما سيتي يوم الثلاثاء.ونشر الناشط المناهض للإجهاض، مقطع فيديو للمغامرة على "إنستغرام"، حيث قام بتصوير شاحنة إطفاء وحشد متزايد من المتطفلين يتجمعون عند سفح برج ديفون، أعلى مبنى في الولاية.ويمكن سماعه وهو يقول في اللقطات "إنهم يتجمعون، لا توجد مروحية حتى الآن"، بعد دعوة مؤيديه لزيارة موقعه على الويب و"التبرع للمساعدة في إنقاذ طفل".وكان المتسلق يسعى للحصول على تبرعات لـ Let Them Live، وهي مؤسسة خيرية تقدم التمويل للنساء اللواتي يطلبن الإجهاض في محاولة لإقناعهن بإنجاب أطفالهن بدلا من ذلك.وأعلن Let Them Live عن شراكة مع ديشامب في اليوم السابق، ملمحا إلى أنه سيقوم بتوسيع مبنى لدعم جهودهم دون تحديد المبنى.ويأمل متسلق الصخور الذي تحول إلى ناشط في جمع ما لا يقل عن مليون دولار للجمعيات الخيرية النسائية المؤيدة للحياة وكتب على موقعه على الإنترنت، أنه كان مدفوعا بمسودة رأي المحكمة العليا التي تم تسريبها مؤخرا لصالح إلغاء قضية رو ضد ويد، 1973 السابقة التي سمحت بالإجهاض في جميع الولايات الأمريكية.وتم اتهام ديشامب في البداية بالتعدي على ممتلكات الغير والسلوك غير المنضبط، على الرغم من إسقاط التهمة الأخيرة في النهاية. وكشف الكابتن فاليري ليتلجون، من شرطة مدينة أوكلاهوما خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء أن القوة أغلقت الشوارع المجاورة بسبب توقف السائقين لمشاهدة البهلواني البالغ من العمر 22 عاما وهو يتسلق المبنى البالغ ارتفاعه 844 قدما (257 مترا)، ثم جهزت "إجراءات السلامة" في حالة سقوطه.وقال ليتلجون إن السلطات اعتقلت الرجل البهلواني المؤيد للحياة بمجرد وصوله إلى السطح.وتسلق البطل الخارق المرتقب برج سيلز فورس المكون من 61 طابقا في سان فرانسيسكو الشهر الماضي، وأيضا بدون حزام أمان. وقبض عليه بتهمة التعدي على ممتلكات الغير ومقاومة تحقيق الشرطة بعد أن وصل إلى قمة ثاني أطول مبنى في كاليفورنيا."RT"