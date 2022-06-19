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ترامب يسخر من سقوط الرئيس بايدن (فيديو)

Lebanon 24
19-06-2022 | 12:00
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رغم تأكيد الرئيس الأميركي جو بايدن أنه بخير إثر تعرضه لحادث سقوط خلال قيادة دراجته الهوائية، أمس السبت، لا تزال التعليقات مستمرة.

فبينما تفاعل العديد من الأميركيين مع فيديو السقوط عبر حساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي، لم يتغيب الرئيس السابق دونالد ترمب عن إبداء برأيه.
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فقد نشر ترمب عبر حسابه في موقع Truth Social، فيديو مفبرك، ظهر فيه وهو يمارس رياضة الغولف.

إلا أن الرئيس السابق ربط ضربه للكرة مع الفيديو الذي أظهر لحظة سقوط بايدن من على دراجته، فظهر وكأنه استهدف رأس الرئيس الحالي بكرته.


وقد أثار الفيديو المزيف غضب النقاد من مؤيدي سيد البيت الأبيض الحالي، فيما أثنى عليه مؤيديو ترمب.

"علقت قدماه"
يشار إلى أن البيت الأبيض كان نشر قبل ساعات فيديو أظهر لحظة سقوط بايدن من على دراجته أثناء ممارسة الرياضة مع زوجته جيل قرب المنزل الذي يقضيان فيه عطلتهما في "ريهوبوث بيتش" في ديلاوير، خلال توجهه للتحدث إلى بعض الأشخاص الذين تجمعوا لالتقاط صور.

فيما أكد الرئيس بعد الحادث أنه بخير، مشيراً إلى أن قدميه علقتا.

وقضى في وقت لاحق عدة دقائق يتجاذب أطراف الحديث مع الأشخاص الذين تجمعوا لمشاهدته على الدراجة.

يشار إلى أن صحة بايدن البالغ من العمر 79 عاما، كانت أثارت سابقاً بعض التساؤلات، إلا أن المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيير، التي عينت حديثاً خلفاً لجين ساكي، أكدت قبل أيام أنه في أفضل أحواله، وأن صحته ممتازة، بل ولا يمكن لشاب أن يجاريه! "العربية"
 
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