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منوعات
جريمة لا تدخل في العقل... طالب يذبح زميلته بدم بارد!
Lebanon 24
21-06-2022
|
02:00
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شهدت محافظة الدقهلية، شمال القاهرة، جريمة قتل بشعة، ظهر الاثنين، حينما أقدم طالب في كلية الآداب بجامعة المنصورة علي ذبح زميلته في الشارع وأمام المارة.
وحسب شهود عيان فإن المارة فوجئوا بالطالب يمسك سكينا أمام بوابة شارع كلية الآداب، وبمجرد مغادرتهما البوابة انهال على زميلته طعنا، وحين سقطت على الأرض ذبحها.
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وحاول بعض المارة منع المتهم من ارتكاب جريمته، لكنهم فشلوا في ذلك بسبب تهديده لهم بالسكين، حيث واصل طعن الضحية حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.
ثم حاول المتهم طعن نفسه قبل أن يسيطر عليه الأهالي ويتم تسليمه للشرطة التي نقلته للمستشفى تحت حراستها بعد تبين إصابته.
ولم تتضح على الفور دوافع المتهم لارتكاب جريمته، علما بأنه والضحية كلاهما بالفرقة الثالثة في كلية الآداب بجامعة المنصورة، والاثنان من مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، وسط الدلتا.
وأصدرت جامعة المنصورة بيانا، قالت فيه إنه "بالإشارة إلى ما تم تداوله على بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام أحد طلاب جامعة المنصورة بالتعدي على زميلته بآلة حادة، تؤكد الجامعة أن هذا الحادث تم خارج أسوار الجامعة بالقرب من أحد البوابات، وتم القبض فورا على المعتدى من قبل قوات الشرطة المتواجدة أمام بوابة الجامعة".
(الحرة)
المصدر:
الحرة
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