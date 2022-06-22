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تجربة مرعبة توقف القلب...شاهد إنقاذ سائح بأغرب طريقة ممكنة!

Lebanon 24
22-06-2022 | 02:00
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عاش سياح تجربة مرعبة على متن "تلفريك" معلق فوق منطقة جبلية شمالي الهند، بعد تعطله بسبب مشكلة فنية.


وحوصرت مجموعة من السياح في التلفريك على ارتفاع أكثر من 300 متر، بينما كانت تستمع بالمناظر الساحرة فوق باروانو تيمبر تريل في سلاسل جبال شيفاليك الهندية.
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وتعطل "التلفريك" الذي كان يقل السياح بسبب مشكلة فنية، الأمر الذي اضطرهم للبقاء معلقين في الهواء لأكثر من ساعة قبل وصول فرقة طوارئ لإنقاذهم.
 
وتفاجأ السياح بلجوء فريق الطوارئ إلى حبل كان عليهم التدلي عليه والنزول إلى قاع الوادي، حسبما ذكرت صحيفة "صن" البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن أحد السياح قوله إن "النزول بالحبل كان أمرا صعبا بسبب تقدمه في السن"، بينما هاجم آخر السلطات الهندية باعتبارها المسؤولة عن إنقاذهم.
وتعليقا على الحادث، قال أونكار تشاند شارما السكرتير الرئيسي للوكالة الوطنية لإدارة الكوارث التابعة لحكومة ولاية هيماشال براديش: "تقطعت السبل بـ18 شخصا كانوا في عربتين بتلفريك. تم إنقاذ الجميع".
(سكاي نيوز)
المصدر: سكاي نيوز
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