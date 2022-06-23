رجل ينقذ طفلين من الغرق ويفارق الحياة

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لقي المهاجر المغربي رحال عماري حتفه بعد إنقاذ الطفلين في عرض البحر جنوبي إيطاليا جراء ابتلاعه كمية مياه كبيرة.قام المهاجر المغربي بالديار الإيطالية، يوم الثلاثاء 7 حزيران 2022، بإنقاذ طفلين جرفتهما أمواج البحر في شاطئ ببلدة كاستيل فولتورنو نواحي مدينة كازيرتا، من موت محقق، ثم لقي مصرعه غرقًا.وبحسب تقارير إعلامية في المغرب وإيطاليا، فإن عماري كان يشتغل منذ حوالي 20 سنة منقذا في الشاطئ ذاته، قبل أن يتحول إلى أحد المشرفين على إدارته.ووفق التقارير ذاتها، فقد سمع عماري أن أبوين يستغيثان بسبب غرق ابنيهما، ليتدخل وينقذ الطفل الأول بسرعة، ويعود للثاني وينجح في العملية.وبعد ذلك وصل المهاجر المغربي إلى الشاطئ وأغمي عليه.هذا، وتقدمت السفارة الإيطالية في الرباط، بالتعزية في رحيل عماري، في حين أطلق نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي وسم (هاشتاغ) "وداعاً رحال"، عرفانا بتضحية المهاجر المغربي.