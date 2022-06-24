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مشهد جنوني لا يصدق ..أراد التباهي وحصد المتابعين فصدمه قطار! (فيديو)

Lebanon 24
24-06-2022 | 02:00
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أثار مقطع مصور لشاب في مدينة ملبورن الأسترالية، موجة من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أراد التباهي بتعريض حياته للخطر في إحدى محطات المترو.
 
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فقد قام الشاب بتصوير الفيديو بينما يقف بشكل قريب جداً من قطار يمر بسرعة عالية في محطة مدينة ملبورن، وأصيب في نهاية المقطع برأسه بعدما صدمه القطار، وفق ما نشر موقع 9News Melbourne.

ولم يتضح فيما إذا كان الشاب قد تعرض إلى إصابة خطيرة، أو مجرد جروح، إلا أن الفيديو لاقى ردود فعل غاضبة، إذ وصفه البعض بالأحمق، فيما قال آخرون إنه عرّض حياته للخطر من أجل بضعة إعجابات ومشاهدات على مواقع التواصل.
المصدر: سكاي نيوز
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