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رجل ينقذ طفلًا من نطحة ثور عملاق (فيديو)

Lebanon 24
29-06-2022 | 14:32
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وثقت كاميرا لحظات رعب عاشتها أسرة أميركية، عندما هاجم ثور البيسون الضخم طفلا، قبل أن يتدخل رجل في الثواني الأخيرة وينتشل الصغير من أمام الحيوان الهائج، ليتعرض هو للإصابة.


وكان رجلا من ولاية كولورادو الأميركي، برفقة أسرته في متنزه يلوستون الوطني، عندما اندفع نحوهم الثور الذي يزيد وزنه على 800 كيلوغرام، في حالة هياج.
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ويظهر الفيديو الثور وهو يتجه نحو طفل ويوشك على إصابته، قبل أن يندفع رجل ويحمل الطفل بعيدا، ليتعرض هو لنطحة من الثور.

وكشف مسؤولو المتنزه في بيان أن الرجل أصيب في ذراعه بعد أن نطحه الثور، ونقل إلى المركز الطبي الإقليمي في ولاية أيداهو الشرقية لتلقي العلاج، وفقما ذكرت صحيفة "صن" البريطانية.
 
 
ووقع الهجوم بعد أيام فقط من إعادة افتتاح متنزه يلوستون، في أعقاب فيضانات مدمرة اجتاحت الحديقة الوطنية.

يذكر أن ثور البيسون يمكن أن يقترب وزنه من الطن وارتفاعه من المترين، ويستطيع أن يركض أسرع 3 مرات من البشر.

وحذر حراس المتنزه الوطني من الاقتراب من الحيوانات، بالقول: "الحياة البرية في متنزه يلوستون الوطني برية، ويمكن أن تكون خطيرة عند الاقتراب منها. عندما يكون حيوان بالقرب من موقع تخييم أو ممر أو ممشى خشبي أو موقف سيارات، امنحه مساحة".
 
ويوصي مسؤولو الحياة البرية السياح بالبقاء على بعد لا يقل عن 20 مترا من الحيوانات الكبيرة، مثل البيسون والموظ والأيائل.

يأتي ذلك بعد أسابيع فقط من إصابة امرأة تبلغ من العمر 25 عاما، بعد أن تعرضت لنطحة من ثور ضخم، بينما قال حراس المتنزه إنها "هددت الثور عندما وصلت إلى مسافة 3 أمتار".
المصدر: سكاي نيوز عربية
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