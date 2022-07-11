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نجوا بأعجوبة من النهر الجليدي... اليكم ما حصل (فيديو)

Lebanon 24
11-07-2022 | 12:00
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وثق شريط فيديو لحظات مذهلة انهار فيها نهر جليدي في منطقة جبلية بدولة قيرغيزستان وسط آسيا.

ويظهر الفيديو تداعي النهر الجليدي في منطقة جبلية في قيرغيزستان، وبدا كما لو أنه انزلاق ترابي كبير.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن مجموعة من السياح، مكونة من 9 سائحين بريطانيين وأميركي ومعهم مرشد محلي نجوا من الحادثة المروعة، لكن امرأة واحدة من بينهم أصيبت بجروح تطلبت نقلها إلى المستشفى.
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وذكر أحد السياح، ويدعى هاري شيمين: "لقد كنا وصلنا للتو إلى أعلى نقطة في الرحلة، حيث انفصلت أنا عن المجموعة لألتقط صورا لقمة المنحدر".

ويتابع: "بينما كنت ألتقط الصور، سمعت صوتا تحطم الجليد خلفي".

 ووقعت الحادثة في سلسلة جبال تيان شان، التي تمتد من دولة قيرغيزستان مرورا بكازاخستان وصولا إلى الصين، وتعني "الجبال السماوية".

وما بدا أنه انهيار بعيد، صار يتقرب أكثر فأكثر من المجموعة بسرعة، كما يقول هاري، وصار التنفس مع ذلك أكثر صعوبة.

المدوّن السياحي ..نعمة أم نقمة على السياحة؟

وقال: "كنت أظن أني سأموت"، وسارع السائح إلى للاختباء خلف صخرة وشعر عندما وصل بقايا النهر المنهار إليه، وكأنه يواجه عاصفة ثلجية قوية.

وختم بأن أعضاء المجموعة كانت تبكي وتضحك في الوقت نفسه، تعبيرا عن شعورها بأنها لا تزال على قيد الحياة."سكاي نيوز عربية" 
 
 
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