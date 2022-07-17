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البطيخ الاحمر... كيف تختاره بشكل صحيح؟

Lebanon 24
17-07-2022 | 10:00
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قالت الخبيرة في المواد الغذائية يوليا ليميشيفا، إنه من الأفضل شراء البطيخ من السوبر ماركت والأسواق المعتمدة، حيث يتم اختباره بحثا عن مبيدات الآفات والنترات والنويدات المشعة.

وأشارت إلى أن هذه الظروف والشروط، لا تتوفر في منافذ البيع العشوائية المنتشرة في شوارع المدن.
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ووفقا لها، من الأفضل شراء البطيخة التي يتراوح وزنها من سبعة إلى تسعة كيلوغرامات، مع العديد من الخطوط المتناقضة والبقع الصغيرة البرتقالية الصفراء.

وعند الدق باليد على البطيخة الناضجة، سيسمع صدى رنان واضح وستشعر اليد بالارتداد عند ذلك.

وقالت الخبيرة: "أصحاب الباع الطويل والمخضرمين في تناول البطيخ الأحمر، يعرفون عادة كيف يجب اختيار البطيخة بشكل صحيح. يضغطون عليها بالقبضتين. والثمرة الناضجة تصدر صوتا واضحا ورنانا، والبطيخ غير الناضج يستجيب بشكل فاتر وأجوف".

وشددت الخبيرة على أنه يجب تخزين البطيخ، في مكان تتراوح درجة حرارته بين 10 و 15 درجة وتبلغ حدود رطوبته 80-90 في المائة. بشكل عام، يمكن تخزين البطيخ لعدة أشهر."نوفوستي"


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