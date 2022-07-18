Advertisement

منوعات

خنازير برية تغزو هذا البلد... ما الذي يحصل؟

Lebanon 24
18-07-2022 | 12:00
A-
A+
Doc-P-972308-637937449609180052.jpg
Doc-P-972308-637937449609180052.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

غزت مجموعات كبيرة من الخنازير البرية العاصمة الإيطالية روما يقدر عددها بالآلاف وانتشرت في الشوارع المزدحمة بالمارة بحثا عن الطعام في صناديق القمامة.

وتحاول السلطات الإيطالية القضاء على هذه الظاهرة، حيث جرى احتجاز مجموعات من الخنازير البرية التي وصفت بأنها كانت "تتبختر" في شوارع روما عابثة بمحتويات مكبات النفايات.
Advertisement

وأوضحت وسائل محلية أن مشاهدة الخنازير البرية في العاصمة الإيطالية ليست بالأمر الجديد، وهي غالبا ما ترى في مجموعات تفتش في أكوام القمامة على مشارف المدينة، إلا أن الأمر تغير في الأشهر الأخيرة، وأصبحت هذه الحيوانات البرية أكثر جرأة، وتوغلت في العمق داخل المدن بحثا عن الطعام.

وانتشرت مقاطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي تظهر الخنازير البرية وقطعانها تتجول في روما غير آبهة بالبشر، وحصلت على آلاف المشاهدات والتعليقات من رواد الإنترنت، وتحولت صناديق القمامة في روما إلى مرتع يجذب مجموعات متزايدة من الخنازير البرية الجائعة.

وأفاد تقرير لقناة "سي بي إس نيوز" بأن ما يقرب من 5000 إلى 6000 خنزير بري يحتل حاليا روما، مع إقامة مجموعات منها في حدائق المدينة، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، لميل الخنازير إلى مزيد من البحث عن الطعام في المناطق المأهولة بالسكان، والمرافق مثل المدارس والمطاعم.

ويعلق ديفيد جرانيري، رئيس الجمعية الزراعية في منطقة لاتسيو المتاخمة لروما بقوله إن "مواطني روما محتجزون كرهائن من قبل الخنازير البرية".

علاوة على ذلك، تحدثت صحف محلية عن تعرض العديد من السكان للهجوم من قبل هذه الخنازير البرية، فيما فرضت سبع مناطق في العاصمة روما حظر تجول من الساعة 8:30 مساء بالتوقيت المحلي، في محاولة لحماية السكان، حيث يبدو أن السلطات فشلت في احتواء خطر هذه الخنازير."pennlive.com"


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2022-07-18
14:00 | 2022-07-18
10:00 | 2022-07-18
08:00 | 2022-07-18
07:00 | 2022-07-18
05:00 | 2022-07-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website