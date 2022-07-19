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موجة كبيرة تفسد حفل زفاف.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)

Lebanon 24
19-07-2022 | 02:00
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انتشر مقطع فيديو لعرس جرت الرياح فيه بما لا تشتهي سفن مدعويه، بعدما اجتاحت موجة كبيرة الزفاف في ولاية هاواي الأميركية.

 

وأفسدت مياه البحر زينة الحفل وبللت الزوار الذين قابلوا ذلك بالضحك.

 

وذكرت شبكة "CBS" الأميركية أن الموجة الكبيرة حطمت حفل الزفاف فيما نجا قالب الحلوى، مؤكدة أنه لم يتم الإبلاغ عن إصابات.

A big wave (literally) crashed a wedding reception in Hawaii. No injuries were reported — and the cake survived. pic.twitter.com/5njvOKLDBX

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وتعتبر ولاية هاواي الأميركية الوادعة في المحيط الهادئ مصيفا للسياح من أميركا والعالم بسبب مناخها الاستوائي وشواطئها.

(روسيا اليوم)

المصدر: روسيا اليوم

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