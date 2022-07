موجة كبيرة تفسد حفل زفاف.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)

انتشر مقطع فيديو لعرس جرت الرياح فيه بما لا تشتهي سفن مدعويه، بعدما اجتاحت موجة كبيرة الزفاف في ولاية هاواي الأميركية.

وأفسدت مياه البحر زينة الحفل وبللت الزوار الذين قابلوا ذلك بالضحك.

وذكرت شبكة "CBS" الأميركية أن الموجة الكبيرة حطمت حفل الزفاف فيما نجا قالب الحلوى، مؤكدة أنه لم يتم الإبلاغ عن إصابات.

A big wave (literally) crashed a wedding reception in Hawaii. No injuries were reported — and the cake survived. pic.twitter.com/5njvOKLDBX

— CBS News (@CBSNews) July 18, 2022

وتعتبر ولاية هاواي الأميركية الوادعة في المحيط الهادئ مصيفا للسياح من أميركا والعالم بسبب مناخها الاستوائي وشواطئها.

(روسيا اليوم)