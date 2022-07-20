بلد يحول قاعدة عسكرية سابقة إلى ملجأ مكيف لحماية الناس من الحر... (فيديو)

تتعرض العديد من بلدان العالم إلى موجة حر شديدة ربما تتخطى قدرة البعض على تحملها وهو ما يجعل بعض الدول تدعو مواطنيها إلى البقاء في منازلهم.

وتحاول بعض الدول إيجاد وسائل يمكنها التخفيف من آثار الحر الشديد في الأماكن العامة ومنها الصين التي حولت قاعدة عسكرية سابقة إلى ملجأ مجاني مكيف يمكن للعامة استخدامه أثناء وجودهم خارج منازلهم.

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China has opened nine free cooling facilities for the public to escape the sweltering heat. pic.twitter.com/sfJtBnGeYh — South China Morning Post (@SCMPNews) July 20, 2022



ونشرت صحيفة "ساوث تشانيا مورنينغ بوست" الصينية مقطع فيديو قالت إنه يرصد وجود الناس داخل القاعدة العسكرية المكيفة الموجودة تحت الأرض، حيث تم تخصيصها كملجأ للهروب من الحر في الأماكن المكشوفة.

وتم تجهيز هذا المكان بمصادر لمياه الشرب ووسائل ترفيهية تشمل ألعاب بلياردو وتنس طاولة.

ولفتت الصحيفة إلى أن مساحة تلك القاعدة السابقة تصل إلى نحو ألفي متر مربع وهي مجهزة بوسائل ترفيهية للأطفال.