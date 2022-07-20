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بلد يحول قاعدة عسكرية سابقة إلى ملجأ مكيف لحماية الناس من الحر... (فيديو)

Lebanon 24
20-07-2022 | 12:04
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تتعرض العديد من بلدان العالم إلى موجة حر شديدة ربما تتخطى قدرة البعض على تحملها وهو ما يجعل بعض الدول تدعو مواطنيها إلى البقاء في منازلهم.
وتحاول بعض الدول إيجاد وسائل يمكنها التخفيف من آثار الحر الشديد في الأماكن العامة ومنها الصين التي حولت قاعدة عسكرية سابقة إلى ملجأ مجاني مكيف يمكن للعامة استخدامه أثناء وجودهم خارج منازلهم.
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ونشرت صحيفة "ساوث تشانيا مورنينغ بوست" الصينية مقطع فيديو قالت إنه يرصد وجود الناس داخل القاعدة العسكرية المكيفة الموجودة تحت الأرض، حيث تم تخصيصها كملجأ للهروب من الحر في الأماكن المكشوفة.
 
وتم تجهيز هذا المكان بمصادر لمياه الشرب ووسائل ترفيهية تشمل ألعاب بلياردو وتنس طاولة.
ولفتت الصحيفة إلى أن مساحة تلك القاعدة السابقة تصل إلى نحو ألفي متر مربع وهي مجهزة بوسائل ترفيهية للأطفال.
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