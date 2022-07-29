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الكشف عن أول منطاد عملاق ينقل الأشخاص إلى الفضاء للسياحة (فيديو)

Lebanon 24
29-07-2022 | 13:27
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كشفت شركة "سبايس بيرسبكتيف" عن تصميمها النهائي لمنطاد عملاق سينقل الأشخاص إلى الفضاء للسياحة بكلفة تبلغ حوالي 120 ألف دولار.
وسيبدأ المنطاد رحلاته إلى طبقة الغلاف الجوي "إستراتوسفير" بعد عامين فقط من الآن، إذا سارت الأمور وفقا للجدول الزمني الموضوع.
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لكن المنطاد لن يتخطى المناطق العليا التي تنعدم فيها الجاذبية، إذ سيرتفع حوالي 32 كيلومترا عن سطح الأرض.
 
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