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ولي عهد دبي يشكر سائق دراجة وينشر صورته.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)

Lebanon 24
02-08-2022 | 05:00
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قام ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بنشر فيديو عبر حسابه على "تويتر" يظهر سائق دراجة توصيل طلبات وهو يزيل قطعتين من الطوب الخرساني كانتا في منتصف أحد الطرق في دبي.

 

وظهر سائق الدراجة الذي استغل فراغ الشارع خلال انتظار الإشارة الضوئية وهو يتجه إلى قطعتين من الطوب الخرساني، ويحملهما ويضعهما جانباً فوق الرصيف، ليعود ويركب دراجته ويكمل طريقه.

 

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وأثنى الشيخ حمدان بن محمد على ما قام به سائق الدراجة، وعلق قائلاً: "عمل خير في دبي جدير بالثناء.. هل يمكن لأحد أن يرشدني إلى هذا الرجل؟"

 

ليعلن لاحقاً بعد أقل من ساعتين أنه تم التعرف إلى السائق، ونشر صورته، وكتب عليها "تم العثور على الرجل الصالح. شكراً عبد الغفور أنت رجل فريد من نوعه سنلتقي قريباً".

 
 

(العربية)

المصدر: العربية
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