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حفرة عملاقة مخيفة تُثير الحيرة والقلق... ما قصتها؟

Lebanon 24
03-08-2022 | 10:09
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أصابت الحيرة سكان منطقة تييرا أماريلا في شمالي تشيلي بعدما رأوا حفرة عملاقة بشكل غامض، وما يثير الغرابة في القصة هو أن الحفرة تواصل الاتساع.

وأفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن عمق الحفرة يبلغ 198 مترا، في حين يبلغ عرضها 24 مترا.
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ووصفت الصحيفة الحفرة بـ"المخيفة"، مشيرة إلى اعتقاد البعض بأنها أعمق من 198 مترا، حيث لا تزال تكبر، بحسب السلطات التي باتت في حالة من القلق الشديد.

وتقع الحفرة في منطقة تعدين مناجم شركة كندية.

وأرسلت السلطات خبراء إلى المنطقة، بعدما تلقت تنبيها من الخدمة الوطنية للجيولوجيا والتعدين بشأن الحفر.

وقال مدير الخدمة ديفيد مونتينيغرو: "هناك مسافة هائلة، حوالى 200 متر (بين السطح والقاع)".

وأضاف: "لم نكتشف أي مواد هناك، لكننا لاحظنا وجود الكثير من المياه".

وسيطرت حالة من القلق على التشيليين الذين يعيشون في الجوار، بعد أن علموا بأن الحفرة لا تزال تتسع.

وقال رئيس البلدية، كريستوبال زونيغا: "تلقينا السبت شكوى من أحد المواطنين بشأن ظهور حفرة بالقرب من بلدتنا من ناحية منجم ألكاباروسا".

وأضاف زونيغا: "نحن قلقون، نظرا إلى أننا محاطون برواسب المناجم والأعمال الجوفية التي تعمل تحتنا".

ومع ذلك، لا يوجد أن تأكيد رسمي حاليا بأن هذه الحفرة ناتجة عن نشاطات المناجم القريبة.
 
 
 
(سكاي نيوز)

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