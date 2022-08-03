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7 كلاب تقتل عجوزًا!

Lebanon 24
03-08-2022 | 16:00
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اعتقلت السلطات الأميركية رجلا قتلت كلابه الشرسة مسنّا بهجوم غير مبرر في منطقة سكنية.

وقال مكتب مقاطعة فورت بيند إن فريدي غارسيا (71 عاما) كان يسير إلى متجر في حوالي الساعة الواحدة ليلا عندما تعرضت لهجوم شرس من قبل 7 كلاب "بيتبول" شرسة، وذلك في فريسنو، وهي مدينة تقع جنوب مدينة هيوستن في ولاية تكساس.
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ورغم أنه تم نقل غارسيا جوًّا إلى مركز ميموريال هيرمان تكساس الطبي في هيوستن، إلا أنه توفي متأثرا بجراحه، وتمكنت السلطات من القبض على 4 كلاب فيما ظلت ثلاثة كلاب أخرى طليقة وفقا لبيان الشرطة، الذي طالب السكان بتوخي الحذر، نظرا لخطورة هذا النوع منها.

وتم تحديد كفالة بمقدار 100 ألف دولار، وإذا تمت إدانته، فقد يواجه عقوبة تصل إلى السجن لمدة 20 عاما.
 
 
 
 
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