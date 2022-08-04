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في عيد ميلاده الخامس والخمسين.. وفاة "العملاق" البرازيلي بحقنة زيت!

Lebanon 24
04-08-2022 | 02:00
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توفي لاعب كمال أجسام برازيلي، يوصف بأنه "الهلك" أو "العملاق" البرازيلي، بعد أن حقن نفسه بزيت لتنمية العضلات، في عيد ميلاده الخامس والخمسين.


فقد حقن لاعب كمال الأجسام البرازيلي الشهير فالدير سيغاتو نفسه على ما يبدو بجرعة زائدة من عقار لتكبير العضلات، مستلهما ببطل كمال الأجسام السابق والممثل في هوليود وحاكم كاليفورنيا السابق أرنولد شوارزينغر.
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وكان سيغاتو، البالغ من العمر 55 عاما، يحقن نفسه بعقار "السينثول"، على مدى سنوات، فأصبح يتمتع بعضلات هائلة، وأصبح يشبه إلى حد كبير، البطل في سلسلة أفلام "الهلك العجيب" أو "العملاق الأخضر".

ووفقا لصحيفة الديلي ميل البريطانية، فقد قال سيغاتو في العام 2016 "إنهم يدعونني بلقب ’الهلك العجيب‘ و’شوارزنيغر‘ وأنا أحب ذلك. لقد ضاعفت عضلاتي ذات الرأسين لكنني ما زلت أريد أن أكون أكبر وأضخم".

وبحسب الصحيفة، فإنه، في ذلك العام، تم تحذير سيغاتو من أن استخدام المزيد من العقار الذي ينمي العضلات ويجعلها أكبر قد يعرضه لخطر تلف الأعصاب والبتر، غير أنه العملاق البرزايلي أوضح أنه يحب لفت الانتباه إلى نفسه، وقال: "لقد جعلت عضلاتي أكبر مرتين، لكني أريد المزيد".

وفي يوم وفاته، شعر سيغاتو بتوعك واتجه إلى أحد الجيران طلبا للمساعدة، حيث اشتكى من ضيق في التنفس، ليتم نقله إلى المستشفى حيث فقد وعيه في غرفة الطوارئ ولم يتمكن الأطباء من إنقاذه.
 
يشار إلى أن عقار السينثول يستخدم كدواء لزيادة كتلة العضلات، ويتكون من زيت ومسكنات وكحول واليدوكائين، لكن الاستخدام المنتظم لهذا العقار قد يؤدي إلى ضمور في العضلات وتقرحات، وفي الحالات الشديدة قد يتطلب الأمر بتر أحد الأطراف.

وبحسب "يوروب بوبميد سينترال"، فإن هذا العقار يمكن أن يتسبب في "تلف الأعصاب وانسداد الرئة وانسداد الشريان الرئوي واحتشاء عضلة القلب والسكتة الدماغية والمضاعفات المعدية".

وكان سيغاتو ينشر صورا للتحولات في جسده على وسائل التواصل الاجتماعي، ووصل به الأمر أن أطلق على نفسه لقب "فالدير سينثول" على حسابه في إنستغرام، فيما وصل عدد متابعيه على موقع "تيك توك" إلى 1.7 مليون متابع.

وقال صديق سيغاتو، فرناندو كارفالو دا سيلفا من قبل: "إنها المخاطرة التي يتحملها". "إنه يريد أن يبدو جيدًا ويريد أن يصبح مشهورًا."
(سكاي نيوز)
المصدر: سكاي نيوز
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