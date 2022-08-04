شرب القهوة يؤدي الى انفاق الكثير من المال... اليكم التفاصيل

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إذا كنت ترغب في خفض نفقاتك، فهناك مجموعة من الحيل والتوصيات التي يجب التقيد بها لتعديل سلوكك الاستهلاكي، وتعلم كيفية الالتزام بالميزانية الموضوعة، ومنها عدم شرب القهوة قبل التسوق.فقد توصلت دراسة جديدة إلى أن القهوة تزيد من ميل الناس إلى الشراء الاندفاعي، وأن شرب القهوة قبل التسوق يمكن أن يزيد من الإنفاق.وفي تقرير نشرته مجلة "الإندبندنت" (independent) البريطانية، قال فيشوام سانكاران إن البحث الذي نُشر في "مجلة التسويق" يقيّم تأثير الكافيين على إنفاق المستهلك، وما إذا كان العملاء عرضة لعمليات الشراء المندفعة بعد شرب القهوة أو الشاي أو الصودا في متاجر البيع بالتجزئة أو وكالات السيارات.تأثير شرب القهوةوحسب علماء من جامعة جنوب فلوريدا في الولايات المتحدة، فإن فهم كيفية تأثير شرب القهوة على الإنفاق أمر مهم، لأن الكافيين أحد أقوى المنشطات القانونية المتاحة على نطاق واسع. ووجدت الدراسة أن استهلاك مشروب يحتوي على الكافيين قبل التسوق يؤدي إلى شراء المزيد من السلع وزيادة الإنفاق.وذكر الكاتب أن تأثير القهوة أقوى عندما يتعلق الأمر بالمنتجات "عالية المتعة" مثل الشموع المعطرة والعطور وعناصر الديكور وأجهزة التدليك، بينما كان أضعف مع المنتجات "منخفضة المتعة" مثل أدوات المطبخ وسلال التخزين.ووفقا للعلماء، تعزز الاستثارة النشطة إدراك ميزات المنتج وهو ما يزيد من نية الشراء لمنتجات المتعة مثل الفشار وحلوى الشوكولاتة.وأظهرت الدراسات السابقة أن استهلاك من 25 إلى 200 مليغرام كافيين يعزز الاستثارة النشطة دون أن يكون لذلك تأثير سلبي. وفي الدراسة الجديدة، فحص الباحثون آثار استهلاك من 30 مليغرام إلى 100 مليغرام من الكافيين، لأن معظم المشروبات المنشطة تحتوي على كمية كافيين في هذا النطاق.تجربة عمليةووضع الباحثون ركن إسبرسو قرب متجرين مختلفين للبيع بالتجزئة بمدينتين رئيسيتين بفرنسا وخارج متجر متعدد الأقسام بإسبانيا، وحصل نصف المتسوقين البالغ عددهم 300 شخص في إطار الدراسة على كوب من القهوة التي تحتوي على الكافيين، بينما قُدّم للنصف الآخر قهوة منزوعة الكافيين أو ماء.ووجد الباحثون "أن المجموعة التي استهلكت الكافيين أنفقت أموالا أكثر بكثير واشترت عددا أكبر من العناصر من أولئك الذين شربوا قهوة منزوعة الكافيين أو الماء". كما أظهرت الدراسة أن المجموعة التي استهلكت الكافيين اشترت المزيد من مواد المتعة مثل الشموع المعطرة والعطور.شراء كوب من القهوة كل يوموفي مقال نشرته مجلة "ريدرز دايجست" (readers digest) في نسختها الكندية، تقول مديرة برنامج التوعية والتثقيف المجتمعي في جمعية الاستشارات الائتمانية ستايسي يانشوك بولكسي إن هناك أخطاء مالية عدة يقع فيها كثير من الناس، مما يؤدي بهم إلى زيادة النفقات بصورة غير متوقعة، والوقوع في المشكلات المالية، ومنها شراء كوب من القهوة كل يوم.فإذا كنت تشتري كل يوم كوبا من القهوة في طريقك إلى العمل، فإن هذا يكلفك أسبوعيا من 10 إلى 50 دولارا، وإذا ضربت هذا المبلغ في 52 أسبوعا فإن الكلفة تصبح من 520 إلى 2600 دولار سنويا.وقال الباحثون في الدراسة التي أجريت في جامعة فلوريدا إن الأشخاص الذين شربوا كوبا من القهوة يحتوي على نسبة عالية من الكافيين، قبل الذهاب للمتاجر أنفقوا مبالغ أكثر بنحو 50% مما أنفقه الأشخاص الذين لم يشربوا قهوة أو شربوا قهوة منزوعة الكافيين.وقال المؤلف الرئيسي البروفيسور ديبايان بيسواس إن الكافيين مادة منشطة تطلق هرمون الدوباميين في الدماغ، وهو ما يثير العقل والجسم، ويعزز الاندفاع ويقلل من ضبط النفس.ووفقا للدراسة، فإن تناول الزبائن للكافيين أدى إلى زيادة عدد الأشياء التي اشتروها بنسبة 30%، فضلا عن زيادة الإنفاق."الجزيرة"