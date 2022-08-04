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بلد عربي يستعد لافتتاح أول مدرسة متخصصة في الأطراف الصناعية

Lebanon 24
04-08-2022 | 11:15
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تستعد مصر لافتتاح أول مدرسة متخصصة في الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية في البلاد، تقبل الطلاب الحاصلين على شهادة التعليم الأساسي.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية فتح باب التقديم لقبول أول دفعة بالمدرسة خلال الفترة من 6 حتى 10 آب الجاري، حسبما ذكرت "بوابة الأهرام" المصرية، اليوم الخميس.
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وستكون مهمة المدرسة تدريس العلوم المرتبطة بالأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية ومساعدات الحركة، وسيكون مقرها مدرسة إمبابة الصناعية بنين في الجيزة.
ويأتي افتتاح المدرسة بعد تطوير برنامج دراسي يتوافق مع أحدث النظم العالمية في هذا المجال.
ومن المقرر أن يبدأ التقديم للمدرسة عبر الإنترنت من خلال رابط مخصص لذلك على أن يكون المتقدمين من سكان محافظات القاهرة الكبرى وأن يكونوا حاصلين على شهادة إتمام التعليم الأساسي بمجموع 225 درجة.
ومن المقرر أن يتم عقد اختبارات إلكترونية للطلبة المتقدمين في الـ 24 من آب الجاري قبل أن يتم إجراء مقابلات لاختيار أفضل المتقدمين.
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