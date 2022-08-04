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فيضان مفاجئ يجرف شخصًا من فوق شلال (فيديو)

Lebanon 24
04-08-2022 | 11:23
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اندلعت فيضانات، اليوم الأربعاء، في عدد من المدن والمحافظات العمانية، أتت على العديد من ممتلكات المواطنين بما في ذلك منازل وسيارات.
وأظهر مقطع فيديو اجتياح فيضان مفاجئ لمنطقة شلالات الرستاق شمال سلطنة عمان.
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وكان عدد من الأشخاص يقومون بالتصوير، من داخل الشلال، قبل أن تغمر المياه المكان بشكل مفاجئ، وتجرف أحدهم في اتجاه مجرى النهر.
 
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