فيضان مفاجئ يجرف شخصًا من فوق شلال (فيديو)

مقطع متداول من ولاية الرستاق العمانية لشباب انشغلوا بتصوير أحد الفيضانات، ورغم تحذير أحدهم إلا أن الأمر لم يؤخذ على محمل الجد، أحد الموجودين كان يُصور المنظر حتى آخر لحظة فجرفته المياه لكن تم إنقاذه لاحقاً.
تضررت الكثير من الطرق بسبب الأمطار الغزيرة.pic.twitter.com/iRlW9ihIv2
— إياد الحمود (@Eyaaaad) August 3, 2022
مقطع متداول من ولاية الرستاق العمانية لشباب انشغلوا بتصوير أحد الفيضانات، ورغم تحذير أحدهم إلا أن الأمر لم يؤخذ على محمل الجد، أحد الموجودين كان يُصور المنظر حتى آخر لحظة فجرفته المياه لكن تم إنقاذه لاحقاً.
تضررت الكثير من الطرق بسبب الأمطار الغزيرة.pic.twitter.com/iRlW9ihIv2