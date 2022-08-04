Advertisement

منوعات

حبال تحاصر مظليًّا... والعناية الإلهية تنقذه (فيديو)

Lebanon 24
04-08-2022 | 11:27
A-
A+
Doc-P-977699-637952346375710935.jpg
Doc-P-977699-637952346375710935.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عاش مظلي لحظات مرعبة كادت تودي بحياته، بعدما هبت رياح قوية أدت إلى تشابك الحبال حول جسمه معرضة إياه للخطر.


وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الخميس، أن الحادثة وقعت أورغانيا، شمالي إسبانيا، بينما كان كيفن فيليب يمارس القفز الأكروباتي الحر الذي يتحدى الجاذبية في المنطقة.
Advertisement

ووثق شريط فيديو لحظات واجه فيها المظلي السويسري مشكلة خطيرة، وهي تشابك جسمه بحبال المظلة، واستمر الاضطراب في حركة المظلي فترة من الوقت.
 
 
وتمكن المظلي في نهاية المطاف، وقبل لحظات من الاصطدام القاتل بالأرض، من الاستعانة فتح مظلتين احتياطيتين يدويا، مما جعل الهبوط على الأرض آمنا.

وجرى تصوير الفيديو بكاميرا بزاوية 360 درجة كانت مثبتة على خوذة المظلي، ونشر الفيديو على حسابه بموقع "يوتيوب"، حيث قال إن المشكلة بدأت عندما حاول تنفيذ حركة أكروباتية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
12:00 | 2022-08-04
11:34 | 2022-08-04
11:31 | 2022-08-04
11:23 | 2022-08-04
11:20 | 2022-08-04
11:15 | 2022-08-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website