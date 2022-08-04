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ثوران بركان في آيسلندا وتحذير للسكان

Lebanon 24
04-08-2022 | 11:34
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قال مكتب الأرصاد الجوية الآيسلندي، الأربعاء، إن بركانا ثار على جبل بالقرب من العاصمة ريكيافيك، وهي منطقة شهدت ثورة بركانية أيضا العام الماضي.


وأظهرت صور وبث مباشر عبر الإنترنت لمحطتي (إم.بي.إل) و(آر.يو.في) الإخباريتين المحليتين حمما ودخانا يتصاعد من شق على جانب جبل فاغراد السفيال، الذي شهد العام الماضي ثورانا استمر ستة أشهر.
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وقالت إدارة الحماية المدنية والطوارئ في بيان إنه يتعين على السياح والمقيمين تجنب المنطقة بسبب الغازات السامة، رغم عدم وجود خطر فوري بوقوع أضرار بالبنية التحتية الحيوية.
 
وقالت وزارة الخارجية في بيان: "في الوقت الحالي، لا توجد اضطرابات في الرحلات الجوية من وإلى آيسلندا ولا تزال ممرات الطيران الدولية مفتوحة".

وشبه جزيرة ريكيانيس بقعة بركانية وزلزالية نشطة، وحدث الثوران على بعد 25 كيلومترا فقط من ريكيافيك و15 كيلومترا من مطار البلاد الدولي.
 
 
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