الشرطة تطارد بقرة على طريق سريع... (فيديو)

تناقلت حسابات مواقع التواصل ووسائل الإعلام مقطع فيديو طريف لمطاردة الشرطة الأميركية لبقرة هاربة.

ويظهر الفيديو إحدى سيارات الشرطة الأميركية وهي تطارد بقرة لاذت بالفرار على طريق سيارات سريع في ولاية ألاباما.

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