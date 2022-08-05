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الشرطة تطارد بقرة على طريق سريع... (فيديو)

Lebanon 24
05-08-2022 | 14:00
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تناقلت حسابات مواقع التواصل ووسائل الإعلام مقطع فيديو طريف لمطاردة الشرطة الأميركية لبقرة هاربة.
ويظهر الفيديو إحدى سيارات الشرطة الأميركية وهي تطارد بقرة لاذت بالفرار على طريق سيارات سريع في ولاية ألاباما.
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أميركا

بقرة

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