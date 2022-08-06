خلعت ملابسها على أرض الملعب بعد تسجيلها هدف الفوز في كأس أوروبا! (صور وفيديو)

قامت لاعبة كرة القدم البريطانية كلوي كيلي بخلع قميصها بعد تسجيلها الهدف الثاني والفوز على الفريق الألماني في كأس أوروبا للسيدات .
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وسجلت كيلي هدف الفور للمنتخب البريطاني وخلعت قميصها وهي تركض إلى المدرجات بحماس لإحضار الكأس إلى بلادها بعد تسجيل الهدف في الدقيقة 110 من المباراة .
Chloe Kelly goal😍❤️
She give lead 2_1#WEURO2022 pic.twitter.com/KiNpJclU7M
— Maheen (@Madridheen) July 31, 2022
Chloe Kelly goal😍❤️
She give lead 2_1#WEURO2022 pic.twitter.com/KiNpJclU7M
وحظي مقطع الفيديو الخاص بتلك اللحظات بملايين المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي .
(تركيا الآن)