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خلعت ملابسها على أرض الملعب بعد تسجيلها هدف الفوز في كأس أوروبا! (صور وفيديو)

Lebanon 24
06-08-2022 | 02:00
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قامت لاعبة كرة القدم البريطانية كلوي كيلي بخلع قميصها بعد تسجيلها الهدف الثاني والفوز على الفريق الألماني في كأس أوروبا للسيدات .

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وسجلت كيلي هدف الفور للمنتخب البريطاني وخلعت قميصها وهي تركض إلى المدرجات بحماس لإحضار الكأس إلى بلادها بعد تسجيل الهدف في الدقيقة 110 من المباراة .

 

 

وحظي مقطع الفيديو الخاص بتلك اللحظات بملايين المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي .

(تركيا الآن)

المصدر: تركيا الآن

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