خلعت ملابسها على أرض الملعب بعد تسجيلها هدف الفوز في كأس أوروبا! (صور وفيديو)

قامت لاعبة كرة القدم البريطانية كلوي كيلي بخلع قميصها بعد تسجيلها الهدف الثاني والفوز على الفريق الألماني في كأس أوروبا للسيدات .

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وسجلت كيلي هدف الفور للمنتخب البريطاني وخلعت قميصها وهي تركض إلى المدرجات بحماس لإحضار الكأس إلى بلادها بعد تسجيل الهدف في الدقيقة 110 من المباراة .

وحظي مقطع الفيديو الخاص بتلك اللحظات بملايين المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي .

(تركيا الآن)