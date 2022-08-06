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كأنها تعيش في مكب نفايات: أم تنشر فيديو لغرفة ابنتها.. ملابس مُبعثرة وقمامة على السرير!

Lebanon 24
06-08-2022 | 08:00
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انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي سجلته إحدى مشهورات "سناب شات" لغرفة نوم ابنتها والحالة المزرية التي وصلت لها حتى كأنها تعيش داخل مكب نفايات .

 

ويُظهر الفيديو، الذي حظي على أكثر من 2 مليون مشاهدة بعد 24 ساعة من نشره، حالة الفوضى المأساوية التي وصلت لها غرفة ابنتها حيث انتشرت القمامة في جميع أرجاء الغرفة حتى على سريرها.

 

مكب نفايات

ووثقت مصورة الفيديو الملابس المبعثرة في أرجاء الغرفة وعدم وجود أي ترتيب أو تنظيم، بالإضافة إلى انتشار القمامة وأكياس الطعام على السرير والأرض حتى تحولت إلى مكب نفايات .

 

كما انتشرت في أنحاء الغرفة عبوات المشروبات الغازية بالإضافة إلى العصائر.

 

وبعد تصدر الترند، عادت صاحبة المقطع لتوثيق تطورات الجديدة على حال الغرفة وبأنها استقدمت إحدى العاملات من أجل تنظيف الغرفة.

(البوابة)

 

 

 

 

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المصدر: البوابة
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