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منوعات
كانت تنوي إحراج صديقها فتسببت بمصرع 46 شخصًا!
Lebanon 24
06-08-2022
|
05:45
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نجت سيدة تايوانية، أشعلت حريقا في الجزيرة هو الأكثر دموية منذ عقود، للرد على صديقها، من عقوبة الإعدام، حيث أصدرت المحكمة الجمعة حكما بسجنها مدى الحياة.
واندلع الحريق في تشرين الأول الماضي بمدينة كاوشيونغ الجنوبية، واستمر لساعات في مبنى سكني متكون من 13 طابقا، مما أسفر عن مقتل 46 شخصا وإصابة 41.
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وقالت السلطات إن الحريق بدأ عندما تركت المتهمة، هوانغ كي كي، 51 عاما، رماد بخور غير مطفأ على أريكة قبل مغادرة المبنى.
ووجهت إلى هوانغ اتهامات بالقتل والحرق العمد في كانون الثاني، مع مطالبة المدعين بإعدامها.
وقال ممثلو الادعاء إنها أشعلت النار عمدا "لإحراج" صديقها الذي اشتبهت في أنه يخونها، ولم تظهر أي ندم على أفعالها.
ودانت محكمة منطقة كاوشيونغ الجمعة هوانغ بتهمة الحرق العمد والإهمال الذي أدى إلى الوفاة، وحكمت عليها بالسجن مدى الحياة.
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